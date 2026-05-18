Работает из дома с документами: мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сломал ногу во время игры в волейбол

В минувшие выходные глава Екатеринбурга Алексей Орлов получил спортивную травму. Мэр города сломал ногу во время игры в волейбол. Это информацию подтвердили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.

- Алексею Валерьевичу потребуется некоторое время на восстановление. Сейчас глава работает из дома с документами. Все городские службы продолжают работу в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Отметим, что совсем недавно мэр вернулся из Китая: делегация Екатеринбурга работала в Шэньяне.

- В рамках визита подписали соглашение об установлении дружественных связей между столицей Урала и Шэньяном. Наши города «выросли» из заводов, стали крупными транспортно-логистическими хабами на евразийском пространстве, - отмечал глава в своем телеграм-канале.

Напомним, Алексей Орлов руководит городом с 2021 года. В феврале 2026 года его переизбрали на второй срок. Тогда за пост мэра Екатеринбурга, помимо Алексея Орлова, боролись Екатерина Есина, выдвинутая региональным отделением партии «Справедливая Россия», а также Юлия Лаврикова, чью кандидатуру предложила общественная палата Свердловской области.

Орлов выдвигался от регионального отделения партии «Единая Россия», общественной палаты Свердловской области и ассоциации «Совет муниципальных образований региона». Во время выборов политик набрал большинство голосов депутатов - 33. Инаугурация мэра прошла 10 февраля.