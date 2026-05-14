Делегация Екатеринбурга договорилась о сотрудничестве с Шэньяном

Делегация во главе с Алексеем Орловым продолжает работу. Фото: канал Алексея Орлова

Делегация Екатеринбурга прибыла в Китай и работает в Шэньяне. В ее составе 33 человека – это представители власти и бизнеса. Уральские предприниматели обсудят проекты общественных пространств, образования, а также прочие инициативы. Об этом сообщает мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своем канале.

- В рамках визита подписали соглашение об установлении дружественных связей между столицей Урала и Шэньяном. Наши города «выросли» из заводов, стали крупными транспортно-логистическими хабами на евразийском пространстве, - сообщает Алексей Орлов.

Будущее сотрудничество предполагает развитие технологий, создание комфортной городской среды. Власти Екатеринбурга предполагают, что укрепление российско-китайской дружбы будет способствовать благополучию города.