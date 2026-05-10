Появились подробности пожара в уральском поселке Бисерть, где сгорело 7 домов. Как рассказали «КП-Екатеринбург» местные жители, возгорание произошло в одном из частных домов, а затем огонь перекинулся на соседние дома.
- Говорят, что пожар мог произойти из-за того, что у кого-то в доме топилась печь, ветер попал в трубу, и вынес огонь внутрь дома. Такое у нас уже было. На улице нет электричества. Местные жители помогают службам в тушении пожара, - рассказывают местные жители.
Официальная причина пожара пока неизвестна. По данным МЧС, возгорание началось на улице Советская. По словам очевидцев, затем огонь через огороды перешел на соседнюю улицу Малышева.
- Общая площадь пожара – 800 квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовали плотная застройка частного сектора и сильные порывы ветра, до 20 м/с, - сообщают в МЧС.
Сообщений о пострадавших не поступало. К тушению пожара привлечено более 60 человек и 18 единиц техники.
Ранее глава Бисертского муниципального округа Валентина Суровцева сообщала, что находится на месте и лично координирует работу спасателей. Ситуация также находится на контроле у губернатора Дениса Паслера.
- Для координации работы в небо поднят беспилотник МЧС, пожалуйста, не беспокойтесь при его виде, - сообщила Валентина Суровцева. - Прошу жителей соседних домов: сохраняйте спокойствие, держите документы при себе и, пожалуйста, освободите проезды, чтобы пожарные машины могли беспрепятственно работать.
По поручению главы региона подготовлен пункт временного размещения в гостинице «Увал». Питанием и всем необходимым там могут обеспечить до 10 человек. Пока жители не запрашивали размещение в ПВР.
Глава и сотрудники администрации организовали оперативный штаб: раздают воду, помогают местным жителям. К 14:00 пожар удалось локализовать. Спасатели ликвидируют оставшихся мелкие очаги горения.
Напомним, в Свердловской области с 25 апреля действует особый противопожарный режим.
Ранее региональное МЧС предупреждало о том, что в регионе ожидается шквалистый ветер до 25 м/с.
