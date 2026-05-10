Пожар в Бисерти, где сгорело 7 домов, локализован

Пожар локализован. Фото: глава Бисертского муниципального округа Валентина Суровцева

Спасатели локализовали крупный пожар в Бисерти, где сгорело 7 домов. Об этом сообщили в МЧС, а также глава Бисертского муниципального округа Валентина Суровцева в своих соцсетях.

- Угроза распространения огня на жилой сектор снята. Спасатели занимаются ликвидацией оставшихся мелких очагов горения. Работа будет продолжаться до полной ликвидации задымления, - сообщила Валентина Суровцева.

По словам местных жителей, возгорание началось в одном из домов, затем распространился на соседние. Очевидцы предполагают, что порыв ветра попал в печь и занес огонь внутрь дома.

Официальная причина пожара неизвестна. По предварительным данным, ЧП обошлось без пострадавших.

В тушении пожара задействованы более 60 человек и 18 единиц техники, в небо был поднят беспилотник МЧС.

