Огнем охвачены 7 домов. Фото: Валентина Суровцева

В поселке Бисерть (в Нижнесергинском районе Свердловской области) случился мощный пожар. Огнем охвачено 7 домой. Об пожаре сообщила глава Бисертского муниципального округа Валентина Суровцева.

- Ситуация осложняется шквалистым ветром, из-за которого сохраняется реальная угроза распространения огня на соседние строения. Я нахожусь на месте событий и лично координирую работу. Наши пожарные расчеты ведут активную борьбу с огнём, задействованы все необходимые силы и средства, - написала она в соцсетях.

Как сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области, на данный момент пострадавших нет. Губернатор Денис Паслер держит ситуацию на контроле.

На месте работают более 60 спасателей и 17 единиц техники. Фото: Валентина Суровцева

- По поручению главы региона подготовлен пункт временного размещения в гостинице «Увал». Питанием и всем необходимым там могут обеспечить до 10 человек. На 11:42 (по местному времени) жители не запрашивали размещение в ПВР, - сообщают в Департаменте информационной политики.

В ликвидации пожара на данный момент задействовано более 60 спасателей и 17 единиц техники.

Глава и сотрудники администрации находятся на месте: разносят воду, помогают местным жителям.

Жителям предоставляют воду и необходимую помощь. Фото: Валентина Суровцева

- Для координации работы в небо поднят беспилотник МЧС, пожалуйста, не беспокойтесь при его виде. Прошу жителей соседних домов: сохраняйте спокойствие, держите документы при себе и, пожалуйста, освободите проезды, чтобы пожарные машины могли беспрепятственно работать, - добавила глава главы Бисертского муниципального округа.

«КП-Екатеринбург» также обратилась за комментарием в МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru