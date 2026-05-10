Свердловское МЧС выпустило штормовое предупреждение

В Свердловской области ожидается ветер шквалистый ветер

В Свердловской области 10 мая ожидается сильный ветер. Об этом сообщили в региональном МЧС.

- Шквалистое усиление ветра до 25 м/с ожидается в Свердловской области 10 мая, - предупредили спасатели.

В МЧС рекомендуют: держаться на расстоянии от щитов и шатких строений, не прятаться от ветра около стен домов, не оставлять автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, звоните в 112.

Напомним, 9 мая ураганный ветер начал обрывать провода, валить деревья и светофоры. Ветер повалил светофор на улице Бакинских Комиссаров, а в микрорайоне Химмаш, во дворе дома №1 по улице Косарева поваленные ураганным ветром деревья выбили окно в подъезде.

