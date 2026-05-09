После обеда 9 мая в Екатеринбурге резко изменилась погода: температура воздуха опустилась до +7 градусов, вместо солнца пошел дождь, а ураганный ветер начал обрывать провода, валить деревья и светофоры. К ночи в уральской столице похолодает до +2 градусов.
Днем сильный ветер повредил контактную троллейбусную сеть на улице Пархоменко, но на движение транспорта это не повлияло, так как на маршрутах 31 и 36 курсируют троллейбусы с автономным ходом.
В Екатеринбурге в День Победы разбушевалась непогода
Ветер повалил светофор на улице Бакинских Комиссаров, а в микрорайоне Химмаш, во дворе дома №1 по улице Косарева поваленные ураганным ветром деревья выбили окно в подъезде.
В городе Березовский из-за непогоды несколько пригородных поселков остались без света.
- В поселках Монетный, Лосиный, Становлянка, Ленинский и Сарапулка зафиксированы частичные аварийные отключения электроэнергии, - пишет глава Березовского Владимр Шауракс.
Также в городе повреждены светофоры, повалено несколько деревьев в парке.
Отметим, что МЧС по Свердловской области обратилось к уральцам с экстренным предупреждением из-за ветра с порывами до 25 метров в секунду, града, ливней с грозами и заморозков. Предупреждение действует 9 и 10 мая.