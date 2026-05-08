Но решение о проведении акции могут изменить в последний момент Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге приняли решение не отменять акцию «Бессмертный полк». Шествие пройдет в очном формате. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Накануне появилась информация о возможной отмене акции.

– Учитывая действительно всенародную поддержку акции «Бессмертный полк» и ее важность для жителей всех возрастов, планы по ее проведению в очном формате остаются в силе, – сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. – Учитывая важность обеспечения безопасности, решение может быть скорректировано в зависимости от оперативной обстановки в стране 9 мая.

Примечательно, что в 2026 году в Екатеринбурге в Параде Победы примут участие лишь войска Екатеринбургского гарнизона без военной техники.

Главным хедлайнером праздничного концерта, посвященного Дню Победы в Екатеринбурге станет хор Валаамского монастыря. Также выступят ансамбль танца и музыки «Иван да Марья» и фолк-группа «CANTADORA». Полную программу 9 Мая в Екатеринбурге вы можете найти здесь.

Стоит добавить, что в Нижнем Тагиле в этом году «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме.

