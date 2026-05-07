В Екатеринбурге отменили шествие «Бессмертного полка» на 9 Мая

В Кремле уточнили формат проведения акции «Бессмертный полк»

В России отменили шествие «Бессмертного полка» на 9 Мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

– Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в смешанном формате в России — в электронном виде, а в ряде других стран — очно, – приводят слова Дмитрия Пескова «Известия».

Напомним, что ранее аналогичное решение было принято властями Нижнего Тагила. В Екатеринбурге в 2026 году в Параде Победы примут участие лишь войска Екатеринбургского гарнизона, без военной техники. Боевых машин не будет и на Параде Победы на Красной площади.

Стоит отметить, что в столице Свердловской области по-прежнему заявлен праздничный салют, который должен пройти над акваторией Городского пруда. Полную программу Дня Победы в Екатеринбурге вы можете прочитать здесь.

