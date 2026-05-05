В Нижнем Тагиле отменили парад Победы и шествие «Бессмертного полка»

Парада Победы в Нижнем Тагиле 9 мая не будет

В Нижнем Тагиле отменили парад Победы и «Бессмертный полк», которые должны были пройти 9 мая. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

- В целях безопасности мы вынуждены были отказаться от двух мероприятий с массовым скоплением людей: прохождение военной техники и военнослужащих и шествие «Бессмертного полка», - пояснили в мэрии Нижнего Тагила.

При этом, «Бессмертный полк» состоится в онлайн-режиме. На большом экране в центре города будут транслироваться фотографии в память о погибших защитниках Отечества.

- Праздничного концерта у нас запланировано не было. Возложение цветов, акции памяти с участием главы города, все культурные мероприятия, а также фейерверк состоятся в полном объеме, - добавили в пресс-службе администрации города.

Напомним, в Екатеринбурге в 2026 году парад Победы продлится 30 минут.

- В период проведения праздника будет обеспечен общественный порядок и безопасность граждан. В том числе для комфорта и безопасности жителей введут запрет движения и парковки электросамокатов на время массовых мероприятий, - рассказывали ранее в мэрии Екатеринбурга.

9 мая с 00:10 до 05:00 10 мая движение транспорта будет ограничено в кварталах улиц: Челюскинцев – Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного.

