Стало известно, кто выступит на концерте 9 мая в Екатеринбурге

В прошлом году на концерте выступал Стас Пьеха

Стали известны хедлайнеры праздничного концерта 9 Мая в Екатеринбурге. Мероприятие состоится в 17:00 на главной сцене на Плотинке.

Гала-концерт «За Россию, за мою!» будет посвящен трудовому подвигу свердловчан в годы Великой Отечественной войны. В нем примут участие ансамбль танца и музыки «Иван да Марья» и фолк-группа «CANTADORA».

А завершится концерт выступлением хора Валаамского монастыря.

9 мая 2026 года наступает 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В Екатеринбурге в этот день пройдут памятные и тематические мероприятия. Празднование традиционно начнется с торжественного ритуала «Память», парада Победы и акции «Бессмертный полк».

Напомним, 9 мая с 00:10 до 05:00 10 мая движение транспорта будет ограничено в кварталах улиц: Челюскинцев – Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного.

