«До последнего надеялись на чудо»: байкера придавило деревом во время урагана – он скончался спустя два дня в больнице

9 мая мужчина катался на мотоцикле. Фото: соцсети

В Свердловской области скончался 38-летний Антон Толмачев. Мужчина жил в Реже, где у него был свой магазин спортивных товаров. Он занимался продажей и починкой велосипедов. Как сообщил источник «КП-Екатеринбург», предварительно, с Антоном произошел несчастный случай.

- 9 мая Антон поехал кататься на мотоцикле в район Режевского пруда. В этот вечер был сильный ветер. На него упало дерево, Антона увезли в больницу, - рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая семьи Ксения. - Он до последнего был в сознании. Мы все надеялись, что произойдет чудо и Антон встанет на ноги. Однако 11 числа его не стало. Мне очень это больно осознавать.

Отметим, что в этот день в Свердловской области действовало штурмовое предупреждение: ветер достигал 25 метров в секунду, шел дождь и град. Во многих городах региона ураган повалил деревья, светофоры, выбил стекла и оборвал электропровода.

Мужчина занимался починкой и продажей велосипедов. Фото: соцсети

Знакомые говорят, что Антон был душевным человеком, к которому тянулись люди. Он никогда не отказывал в помощи. У мужчины осталась супруга и двое детей. Мотоцикл он купил три года назад.

- Несколько месяцев назад жена Антона - Лена, похоронила свою лучшую подругу, с которой общалась со школьных лет. Он поддерживал ее, буквально выхаживал. Лена очень тяжело пережила произошедшее, а теперь она потеряла и любимого мужа, - поделилась Ксения.

Новость о смерти мужчины быстро разлетелась по городу. Местные жители пишут слова поддержки. Многие помнят погибшего как отзывчивого и доброго человека. Прощание с Антоном Толмачевым состоится 13 мая. Редакция «КП-Екатеринбург» приносит свои искренние соболезнования семье мужчины.

