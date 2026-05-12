Трагедия произошла в октябре 2025 года.

В Березовском городском суде вынесли приговор водителю КАМАЗа, который насмерть сбил 14-летнего питбайкера. Напомним, трагедия произошла 7 октября 2025 года в поселке Ключевск. Под колесами грузовика погиб Вячеслав Ч.

Знакомые юноши ранее рассказывали «КП-Екатеринбург», что он начал увлекаться мотокроссом с конца 2023 года. Питбайк подростку подарили бабушка и дедушка в 2024 году, однако прав на вождение у него не было. После трагедии на бабушку Вячеслава завели административный протокол по 3 части 12.7 статьи КоАП РФ (Передача управления транспортом лицу без права управления).

За рулем КАМАЗА был 50-летний Игорь Ширяев, который имел водительский стаж 26 лет. Как оказалось, мужчина выехал на перекресток и не пропустил питбайк, хотя подросток имел преимущество на дороге.

- Юный мотоциклист не располагал технической возможностью предотвратить удар экстренным торможением. От полученных травм (сочетанная травма туловища и конечностей) подросток скончался на месте ДТП, - сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

В отношении Ширяева возбудили уголовное дело по третьей части 264 статьи УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). А 12 мая ему вынесли приговор: Березовский городской суд признал мужчину виновным.

- Ему назначено наказание в виде 4 лет исправительной колонии общего режима, а также лишение водительских прав на срок 2 года 6 месяцев, - отметили в пресс-службе судов.

Игоря Ширяева взяли под стражу в зале суда.