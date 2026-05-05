Две недели находился в коме: стало известно состояние малыша, чью маму сгубил лихач на Lexus

Экспертиза показала, что Анна Жидких не могла технически избежать столкновения с лихачом. Фото: соцсети/ Ольга Юшкова "КП"

Стало известно состояние полуторогодовалого малыша, чью маму сгубил лихач на Lexus. 11 апреля 24-летний Дмитрий Гаренских гнал по проспекту Космонавтов в Екатеринбурге. Он нарушал скоростной режим, подрезал других водителей. В итоге молодой человек не справился с управлением, врезался в Toyota и от удара вылетел на встречную полосу. Lexus столкнулся с BMW, за рулем которого была 30-летняя Анна Жидких. В салоне также находился ее маленький сын.

Женщину и малыша экстренно госпитализировали. К сожалению, спасти Анну не удалось. Ее сын получил черепно-мозговую травму и переломы. С 11 апреля мальчик находился в коме.

- На прошлой неделе малыш вышел из комы. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести, показатели стабильные. Мальчик лежит вместе с папой в специализированном отделении больницы, - сообщил источник «КП-Екатеринбург».

С Анной простились 16 апреля. У женщины остался супруг и еще один сын.

ВИНОВНИК ПЫТАЛСЯ СБЕЖАТЬ С МЕСТА ДТП

Отметим, что после столкновения Дмитрий Гаренских пытался сбежать с места ДТП, однако его задержали неравнодушные люди. По словам одного из очевидцев, молодой человек вел себя неадекватно - ругался матом, плевался, показывал нецензурные жесты. Как оказалось, он был пьян. Известно, что сам лихач родом из Кировграда, а его отец - уважаемый в городе человек.

14 апреля Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга арестовал виновника аварии. Во время избрания меры пресечения Гаренских натянул на свое лицо капюшон и общался с судьей жестами. В ближайшее время в отношении молодого человека проведут психиатрическую экспертизу.

- В камере СИЗО обвиняемый демонстрирует из себя страдающего человека. Он реально плачет и утверждает, что не помнит, как все произошло. Сначала долго злоупотреблял спиртным якобы из-за депрессии, затем провал в памяти, - ранее сообщал руководитель пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.

Изначально Дмитрию Гаренских предъявили обвинение по пунктам «а», «б» части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, совершенное в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места его совершения). Однако позже статью переквалифицировали. Сейчас он обвиняется в убийстве из хулиганских побуждений (п. «и», ч. 2. 105 УК РФ), а также в покушении на убийство малолетнего (ч. 3, ст. 30, п.п. «а», «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Молодому человеку грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

