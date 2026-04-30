«Плачет и утверждает, что ничего не помнит»: лихача, угробившего маму двух детей, проверят на вменяемость

Дмитрий Гаренских прятал лицо от камео в суде Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В отношении обвиняемого в смертельном ДТП на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге проведут психиатрическую экспертизу. Напомним, резонансная авария произошла вечером 11 апреля.

По версии следствия, за рулем внедорожника Lexus находился 24-летний безработный Дмитрий Гаренских. Лихач гнал на огромной скорости, «шашковал», подрезал водителей на проезжей части. В какой-то момент на проспекте Космонавтов он не справился с управлением и врезался в легковушку марки Toyota. От удара внедорожник вынесло на «встречку».

Там он столкнулся с BMW, за рулем которого была 30-летняя Анна Жидких. В салоне автомобиля находился ее полуторогодовалый сын. Женщину и ребенка экстренно госпитализировали, но спасти жизнь Анне врачам не удалось. Малыш находится на ИВЛ, его состояние квалифицируют как стабильно тяжелое. Мальчик получил черепно-мозговую травму и переломы.

Сам Гаренских пытался сбежать с места трагедии. Но сделать этого ему не дали неравнодушные очевидцы. Автомобилисты повалили его на землю и удерживали до приезда полиции. По рассказам одного из очевидцев, лихач вел себя неадекватно: плевался, показывал нецензурные жесты, мычал, плакал и смеялся, но не проронил ни слова. Позже станет известно, что мажор был пьян.

18 РАЗ НАРУШАЛ ПРАВИЛА

Сейчас Гаренских находится в СИЗО. Его обвиняют в убийстве из хулиганских побуждений (п. «и», ч. 2. 105 УК РФ), а также в покушении на убийство малолетнего (ч. 3, ст. 30, п.п. «а», «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

На заседании по избранию меры пресечения обвиняемый старательно прятал лицо от камер СМИ под капюшоном толстовки от Armani, а с судьей общался жестами и кивками. Ранее на допросе мажор заявил, что проживает вместе с родителями в Кировграде. Его отец – местный бизнесмен, а мать работает в администрации города.

Дмитрий Гаренских окончил школу с золотой медалью, а затем поступил в вуз в Екатеринбурге. Однако вскоре отчислился. В его Telegram-канале много видео, на которых он с друзьями «гонял» по городу. На одном из них компания разгоняется почти до 240 километров в час.

Несколько лет назад его лишали прав за пьяную езду, но позднее он их восстановил. Всего к административной ответственности он привлекался 18 раз.

Так выглядела BMW после аварии. Фото: читатель

«НЕ ПОМНИТ, КАК ВСЕ ПРОИЗОШЛО»

Специализированное подразделение по расследованию резонансных ДТП главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД России по Свердловской области продолжает расследование.

Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых, сотрудники МВД опросили 13 очевидцев, провели две судебно-медицинских и комплексную видео автотехническую экспертизы.

- В камере СИЗО обвиняемый демонстрирует из себя страдающего человека. Он реально плачет и утверждает, что не помнит, как все произошло. Сначала долго злоупотреблял спиртным якобы из-за депрессии, затем провал в памяти. В отношении горе-шумахера следствием полиции назначено психиатрическое исследование, - сообщил Валерий Горелых.

По его словам, экспертизой уже доказано, что водитель Lexus грубо нарушил ПДД, допустив выезд на встречную полосу, где столкнулся с машиной погибшей женщины. Также доказано, что Анна Жидких технически не могла избежать аварии.

- Расследование продолжается, оно находится на особом контроле у руководства ГУ МВД по Свердловской области, — отметил полковник Горелых.

Анна погибла в больнице после ДТП. Фото: читатель

У погибшей Анны осталось двое детей, старшему ребенку всего лишь шесть лет. В тот вечер она ехала из села Балтым встретить мужа из командировки. 15 апреля супруги должны были отметить годовщину свадьбы, вместе они еще со школы. 16 апреля прошло прощание и похороны Анны Жидких.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru