«Плачет и утверждает, что ничего не помнит»: лихача, угробившего маму двух детей, проверят на вменяемость

В отношении обвиняемого в смертельном ДТП на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге проведут психиатрическую экспертизу. Напомним, резонансная авария произошла вечером 11 апреля.
По версии следствия, за рулем внедорожника Lexus находился 24-летний безработный Дмитрий Гаренских. Лихач гнал на огромной скорости, «шашковал», подрезал водителей на проезжей части. В какой-то момент на проспекте Космонавтов он не справился с управлением и врезался в легковушку марки Toyota. От удара внедорожник вынесло на «встречку».
Там он столкнулся с BMW, за рулем которого была 30-летняя Анна Жидких. В салоне автомобиля находился ее полуторогодовалый сын. Женщину и ребенка экстренно госпитализировали, но спасти жизнь Анне врачам не удалось. Малыш находится на ИВЛ, его состояние квалифицируют как стабильно тяжелое. Мальчик получил черепно-мозговую травму и переломы.
Сам Гаренских пытался сбежать с места трагедии. Но сделать этого ему не дали неравнодушные очевидцы. Автомобилисты повалили его на землю и удерживали до приезда полиции. По рассказам одного из очевидцев, лихач вел себя неадекватно: плевался, показывал нецензурные жесты, мычал, плакал и смеялся, но не проронил ни слова. Позже станет известно, что мажор был пьян.
18 РАЗ НАРУШАЛ ПРАВИЛА
Сейчас Гаренских находится в СИЗО. Его обвиняют в убийстве из хулиганских побуждений (п. «и», ч. 2. 105 УК РФ), а также в покушении на убийство малолетнего (ч. 3, ст. 30, п.п. «а», «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
На заседании по избранию меры пресечения обвиняемый старательно прятал лицо от камер СМИ под капюшоном толстовки от Armani, а с судьей общался жестами и кивками. Ранее на допросе мажор заявил, что проживает вместе с родителями в Кировграде. Его отец – местный бизнесмен, а мать работает в администрации города.
Дмитрий Гаренских окончил школу с золотой медалью, а затем поступил в вуз в Екатеринбурге. Однако вскоре отчислился. В его Telegram-канале много видео, на которых он с друзьями «гонял» по городу. На одном из них компания разгоняется почти до 240 километров в час.
Несколько лет назад его лишали прав за пьяную езду, но позднее он их восстановил. Всего к административной ответственности он привлекался 18 раз.
«НЕ ПОМНИТ, КАК ВСЕ ПРОИЗОШЛО»
Специализированное подразделение по расследованию резонансных ДТП главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД России по Свердловской области продолжает расследование.
Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых, сотрудники МВД опросили 13 очевидцев, провели две судебно-медицинских и комплексную видео автотехническую экспертизы.
- В камере СИЗО обвиняемый демонстрирует из себя страдающего человека. Он реально плачет и утверждает, что не помнит, как все произошло. Сначала долго злоупотреблял спиртным якобы из-за депрессии, затем провал в памяти. В отношении горе-шумахера следствием полиции назначено психиатрическое исследование, - сообщил Валерий Горелых.
По его словам, экспертизой уже доказано, что водитель Lexus грубо нарушил ПДД, допустив выезд на встречную полосу, где столкнулся с машиной погибшей женщины. Также доказано, что Анна Жидких технически не могла избежать аварии.
- Расследование продолжается, оно находится на особом контроле у руководства ГУ МВД по Свердловской области, — отметил полковник Горелых.
У погибшей Анны осталось двое детей, старшему ребенку всего лишь шесть лет. В тот вечер она ехала из села Балтым встретить мужа из командировки. 15 апреля супруги должны были отметить годовщину свадьбы, вместе они еще со школы. 16 апреля прошло прощание и похороны Анны Жидких.
К ЧИТАТЕЛЮ
