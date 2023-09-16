Звезда «Интернов» на красном Porsche, муж Пересильд в «спортивках»: актеры съехались на кинофестиваль в Екатеринбурге

Звезда «Интернов» Светлана Камынина похвасталась, что приехала на фестиваль на шикарном Porsche Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург на кинофестиваль дебютных фильмов «Одна шестая» съехались известные актеры. В рамках события начинающие режиссеры на конкурсной основе представляют свои работы, а экспертное жюри выбирает лучших в девяти номинациях. Церемония открытия фестиваля прошла в кинотеатре «Космос» в центре уральской столицы.

Здесь собрались сотни горожан, чтобы поприветствовать звездных гостей.

У кинотеатра собрались сотни желающих попасть на премьеру фильма и увидеть любимых актеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первым на красную ковровую дорожку вышел президент фестиваля режиссер из Екатеринбурга Евгений Григорьев. В прошлом году он совместно со Свердловской киностудией снимал в родном городе криминальную комедию «Сломя голову» с Павлом Деревянко, Надеждой Михалковой, Егором Корешковым и Ромой Зверем.

Евгений Григорьев первым вышел на ковровую дорожку Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Планы на этот фестиваль у меня грандиозные, - заявил на ковровой дорожке Евгений Григорьев - Все 45 фильмов я, к сожалению, посмотреть не смогу, но на три-четыре схожу. Остальное время мне нужно будет заниматься гостями.

Среди гостей были актеры, режиссеры и блогеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следом к ковровой дорожке подъехал красный Porsche, из которого вальяжно вышла актриса, известная по роли главврача в сериале «Интерны» Светлана Камынина. Она предстала перед публикой в длинной белой юбке-карандаш и розовой укороченной рубашке.

- У меня прекрасное настроение! Вы вообще видели, на какой машине я приехала. Спасибо Екатеринбургу за возможность впервые покататься в Porsche, - поделалась эмоциями актриса.

Светлана Камынина приехала на Porsche Фото: Алексей БУЛАТОВ

В день открытия в кинотеатре состоялась премьера фильма «Папаша в бегах». Режиссер картины Алексей Южаков и актеры, исполнившие главные роли, Михаил Тройник и Анна Румянцева, также приехали на премьеру. Супруг актрисы Юлии Пересильд вышел на дорожку в спортивном темно-голубом костюме. Среди почетных гостей также были Артур Сопельник и Мария Мацель.

Михаил Тройник, Анна Румянцева и режиссер картины «Папаша в бегах».

Актер Артур Сопельник и актриса Мария Мацель. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В один из дней фестиваля уральский режиссер и актер Николай Коляда проведет лекцию «Авторский взгляд на работу со сценарием и актерами». Однако на церемонии открытия он не появился.

Среди гостей были начинающие режиссеры и даже самые юные любители кино Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фестиваль «Одна шестая» проходит в Екатеринбурге во второй раз. В прошлом году на него приехали актеры и супруги Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.

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