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Звезды16 сентября 2023 20:15

Звезда «Интернов» на красном Porsche, муж Пересильд в «спортивках»: актеры съехались на кинофестиваль в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на открытии фестиваля «Одна шестая» собралась огромная толпа
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Звезда «Интернов» Светлана Камынина похвасталась, что приехала на фестиваль на шикарном Porsche

Звезда «Интернов» Светлана Камынина похвасталась, что приехала на фестиваль на шикарном Porsche

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург на кинофестиваль дебютных фильмов «Одна шестая» съехались известные актеры. В рамках события начинающие режиссеры на конкурсной основе представляют свои работы, а экспертное жюри выбирает лучших в девяти номинациях. Церемония открытия фестиваля прошла в кинотеатре «Космос» в центре уральской столицы.

Здесь собрались сотни горожан, чтобы поприветствовать звездных гостей.

У кинотеатра собрались сотни желающих попасть на премьеру фильма и увидеть любимых актеров

У кинотеатра собрались сотни желающих попасть на премьеру фильма и увидеть любимых актеров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первым на красную ковровую дорожку вышел президент фестиваля режиссер из Екатеринбурга Евгений Григорьев. В прошлом году он совместно со Свердловской киностудией снимал в родном городе криминальную комедию «Сломя голову» с Павлом Деревянко, Надеждой Михалковой, Егором Корешковым и Ромой Зверем.

Евгений Григорьев первым вышел на ковровую дорожку

Евгений Григорьев первым вышел на ковровую дорожку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Планы на этот фестиваль у меня грандиозные, - заявил на ковровой дорожке Евгений Григорьев - Все 45 фильмов я, к сожалению, посмотреть не смогу, но на три-четыре схожу. Остальное время мне нужно будет заниматься гостями.

Среди гостей были актеры, режиссеры и блогеры

Среди гостей были актеры, режиссеры и блогеры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следом к ковровой дорожке подъехал красный Porsche, из которого вальяжно вышла актриса, известная по роли главврача в сериале «Интерны» Светлана Камынина. Она предстала перед публикой в длинной белой юбке-карандаш и розовой укороченной рубашке.

- У меня прекрасное настроение! Вы вообще видели, на какой машине я приехала. Спасибо Екатеринбургу за возможность впервые покататься в Porsche, - поделалась эмоциями актриса.

Светлана Камынина приехала на Porsche

Светлана Камынина приехала на Porsche

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В день открытия в кинотеатре состоялась премьера фильма «Папаша в бегах». Режиссер картины Алексей Южаков и актеры, исполнившие главные роли, Михаил Тройник и Анна Румянцева, также приехали на премьеру. Супруг актрисы Юлии Пересильд вышел на дорожку в спортивном темно-голубом костюме. Среди почетных гостей также были Артур Сопельник и Мария Мацель.

Михаил Тройник, Анна Румянцева и режиссер картины «Папаша в бегах».

Михаил Тройник, Анна Румянцева и режиссер картины «Папаша в бегах».

Актер Артур Сопельник и актриса Мария Мацель.

Актер Артур Сопельник и актриса Мария Мацель.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В один из дней фестиваля уральский режиссер и актер Николай Коляда проведет лекцию «Авторский взгляд на работу со сценарием и актерами». Однако на церемонии открытия он не появился.

Среди гостей были начинающие режиссеры и даже самые юные любители кино

Среди гостей были начинающие режиссеры и даже самые юные любители кино

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фестиваль «Одна шестая» проходит в Екатеринбурге во второй раз. В прошлом году на него приехали актеры и супруги Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.

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