Съемки в кино для музыканта - большая редкость Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартовали съемки криминальной комедии «Сломя голову» режиссера Евгения Григорьева. В фильме сыграют известные актеры Павел Деревянко, Надежда Михалкова, Егор Корешков, а также лидер группы «Звери» Рома Билык.

Картина посвящена роли мужчины в современном мире. «КП-Екатеринбург» побывала на площадке в первый день съемок.

«Сломя голову» - одна из 10 картин, запущенных в производство после перезапуска Свердловской киностудии Фото: Алексей БУЛАТОВ

«С РОМОЙ ЗВЕРЕМ МЫ ДРУЖИМ ДАВНО»

Криминальная комедия «Сломя голову» расскажет историю скромного преподавателя античной литературы Андрея (Егор Корешков), который случайно становится свидетелем ограбления банка, после чего его спокойная и размеренная жизнь кардинально изменится.

Фильм будет полностью снят в Екатеринбурге, откуда родом и сам режиссер картины Евгений Григорьев. Работа стала для него вторым художественным фильмом в карьере. До этого он около 20 лет снимал документальное кино.

Съемки всех сцен фильма пройдет в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для Евгения Григорьева фильм стал второй художественной работой Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 сентября в уральской столице состоялся первый съемочный день, перед началом которого команда разбила заветную тарелку. В съемках принял участие солист группы «Звери» Рома Билык. Для участия в них музыкант на один день прилетел в Екатеринбург. В криминальной комедии он сыграет владельца кафе.

- Мы познакомились и подружились с Ромой на съемках документального фильма «Лето». В прошлом году Рома мне позвонил и предложил снять документальный фильм о группе «Звери». Он называется «После успеха». Я согласился, а потом сказал ему: «Я в твоем мире побывал, побывай и ты в моем, сыграй у меня в фильме». Я же знаю, что он – хороший артист. А Рома ответил: «Конечно, давай», - рассказывает Евгений Григорьев.

Музыкант давно дружит с режиссером Егором Корешковым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для солиста группы «Звери» съемки в кино – это большая редкость.

- Снимаюсь я редко по простой причине: мне нужно знать, что режиссер снимет хорошую достойную картину. Кино — дело тонкое. В стране не много режиссеров, которые снимают качественное кино. Женю Григорьева я знаю еще по фильму «Лето», плюс мы сейчас снимаем документальный фильм про «Зверей», то есть мы знакомы давно. Мы друг другу доверяем, поэтому я легко согласился сыграть роль в этом фильме. Уверен, это будет хорошо, - делится музыкант.

Рома Зверь играет эпизодическую роль Фото: Алексей БУЛАТОВ

«МНОГО ТРЮКОВ И КРУТОЙ АКТЕРСКИЙ СОСТАВ»

На съемки фильма Свердловская киностудия получила грант от Министерства культуры РФ. Сценарий к нему написал сам Евгений Григорьев в соавторстве с Саввой Минаевым и Юлианной Кошкиной.

Евгений Григорьев уверен, что у него получится честное и качественное кино Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это история о становлении мужчины, его непростой роли в этом мире, его уязвимости и желании что-то изменить. Для меня это второй художественный фильм, и я очень переживаю, потому что уже знаю, что впереди ждет много трудностей. Но эта история настоящая и честная. И я в нее верю, - делится режиссер.

Фильм рассказывает о роли мужчины в современном мире Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главные роли в фильме сыграют звезда сериала «Отель Элеон» и фильма «Горько!» Егор Корешков и режиссер Владимир Битоков. Жену главного героя сыграет актриса Надежда Михалкова, а роль директора банка исполнит Павел Деревянко, который снялся в главной роли в первом фильме Евгения Григорьева «Подельники».

Егор Корешков сам будет выполнять трюки в фильме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фильм выйдет на экраны в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В картине прекрасный актерский состав, много трюков, самые разные и не похожие друг на друга локации: Визовский пруд, бассейн на крыше «Высоцкого», историческое здание УПИ и много других. Нам важно было, чтобы после просмотра картины зрители сказали: «Это так круто! Где ее снимали?» и узнали в этих локациях Екатеринбург, - делится режиссер.

Съемки картины продлятся до 6 ноября, а в прокат фильм выйдет уже в 2023 году.

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