Великого режиссера не стало 5 июля 2021 года от последствий коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 сентября Владимиру Меньшову могло бы исполниться 83 года. Великого советского и российского актера и режиссера не стало 5 июля 2021 года от последствий коронавируса. Однако страшная болезнь никогда не пугала Владимира Валентиновича. Последние месяцы жизни он посвятил любимой работе, а на съемочной площадке появлялся без маски.

Но одна из последних ролей Владимира Меньшова оказалась для него пророческой. Создатели картины «Обычная свадьба» рассказали «КП-Екатеринбург», каким актер был на съемках.

Последние месяцы жизни Владимир Меньшов посвятил любимой работе. Фото: Red Pepper Film

«НЕ БОЯЛСЯ КОРОНАВИРУСА»

Одной из последних работ для великого актера и режиссера стала роль в короткометражном фильме «Обычная свадьба». Картина, снятая уральской командой Red Pepper Film в содружестве с компанией «Дядя Ваня», рассказывает историю влюбленных Вани и Даши, которые собираются пожениться.

Владимир Меньшов играет в этом фильме дедушку жениха. Его герой живет в Сочи и из-за проблем со здоровьем не может прилететь к внуку на Урал, где планируется свадьба. Поэтому ради любимого дедушки Ваня решает перенести свадьбу прямо в Сочи.

Одна из последних ролей для актера стала роль фильме «Обычная свадьба». Фото: Red Pepper Film

- Все наши короткометражки добрые и идейные. В главной роли мы видели именно Владимира Меньшова. Он был первым человеком, кому мы отправили сценарий, и, прочитав его, сразу сказал: «Мне нравится. Я готов!» - Рассказывает исполнительный продюсер Red Pepper Film Яна Шмайлова.

Съемки короткометражки прошли в апреле 2021 года. Они длились всего пять дней. Большая часть сцен была отснята в Екатеринбурге 10 и 11 апреля. Затем было два дня на перелет в Сочи и подготовку к смене.

Известному режиссеру так понравился сценарий, что он сразу согласился Фото: Алексей БУЛАТОВ

- 14 апреля у нас была смена с Владимиром Меньшовым. Мы подготовили для него праздничный костюм, но он приехал в своем и сказал: «Вот видите, какой у меня костюм». В итоге он в нем и снимался, - вспоминает Яна.

Несмотря на солидный возраст, на момент съемок Меньшову был 81 год, актер не жаловался на свое здоровье и плохое самочувствие.

- В силу возраста, ему было сложно запомнить текст. Поэтому иногда он менял его, делал отступления и импровизировал. Но, я не думаю, что его как-то пугала или беспокоила тема старости. На съемках он был очень бодрым, все время шутил, - рассказывает продюсер Red Pepper Film.

Владимир Меньшов не жаловался на проблемы со здоровьем. Фото: Red Pepper Film

Не боялся великий режиссер и короновируса, из-за последствий которого его не стало.

- Съемки пришлись на пандемию, но это не пугало Владимира Валентиновича. Он ходил на площадке без маски. При этом вся съемочная группа соблюдала при нем масочный режим, особенно, если кому-то нужно было подойти близко к актеру. Владимир на это даже как-то смущался, говорил, что это не обязательно, но безопасность была превыше всего, - говорит Яна Шмайлова.

Великий актер и режиссер расстрогал всю съемочную группу. Фото: Red Pepper Film

«ЗАСТАВИЛ ПЛАКАТЬ ВСЮ СЪЕМОЧНУЮ ГРУППУ»

- На съемках Владимир Меньшов со всеми был очень вежливым и доброжелательным. Работать с ним для нас было огромной честью, - продолжает рассказ Яна. - Он не давал никаких наставлений, как опытный режиссер, но показал, что самый настоящий профессиональный актер. В одной из сцен Владимир говорил напутственные слова молодым и так чувственно играл, что у нас вся съемочная группа прослезилась.

Невесту в фильме играет актриса и наследница известной актерской династии Полина Виторган.

Владимир Меньшов с удовольствием участвовал в съемках. Фото: Red Pepper Film

- Полина и Владимир Валентинович очень весело и задорно проводили время. Играя сцены свадьбы, они искренне веселились и танцевали. Смотреть на такую работу – одно удовольствие, - рассказывает продюсер картины.

Конец фильма дает зрителям понять, что герой Владимира Меньшова умирает. Так, одна из последних работ становится пророческой для режиссера. Владимира Валентиновича не стало еще до того, как работа была смонтирована, так что он не смог ее оценить. Но слова, сказанные им в одной из сцен фильма, дают понять, как важно любить жизнь и ценить своих близких.

Герой Владимира Меньшова напоминает о том, как важно любить жизнь и ценить своих близких. Фото: Red Pepper Film

- Иногда жизнь начинает идти не по плану, и это именно те моменты, когда мы должны проявить большую любовь к своим близким. Потому что переживать трудности вместе гораздо легче, чем по одиночке. Я вам скажу, что жизнь очень интересная штука, хотя и короткая, трудная, но прекрасная. Жить надо в любви и радости, - произносит в фильме герой Владимира Меньшова.