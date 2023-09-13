На фестивале покажут более 45 игровых и документальных фильмов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге с 15 по 20 сентября пройдет II Международный кинофестиваль дебютов евразийского континента «Одна шестая». На нем зрители бесплатно смогут увидеть 45 фильмов.
Среди них две большие премьеры: «Чувства Анны» с Анной Михалковой и Тимофеем Трибунцевым и «Папаша в бегах» с Михаилом Тройником и Ириной Горбачевой. На фестивале также покажут картины Алексея Балабанова и дебютные работы российских и зарубежных начинающих режиссеров. Кроме того, гостей и участников ждут лекции и мастер-классы от экспертов киноиндустрии. Чтобы принять в них участие или попасть на показ фильма, необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте фестиваля «Одна шестая».
О ФЕСТИВАЛЕ «ОДНА ШЕСТАЯ»
- Два главных слова фестиваля – это польза и наставничество, - рассказывает президент фестиваля режиссер Евгений Григорьев. - Во-первых, мы должны быть полезными для всех, поэтому в программу включены фильмы с хорошим смыслом. А, во-вторых, мы хотим дать поддержку начинающим режиссерам и сценаристам, талантливым ребятам, которые готовы поделиться своими идеями, переживаниями и видением мира, чтобы они могли реализоваться и заявить о себе.
Президентом фестиваля стал режиссер из Екатеринбурга Евгений Грегорьев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На фестивале будут представлены 24 дебютных фильма: 12 российских и 12 зарубежных игровых и документальных фильмов. В конце фестиваля жюри выберет победителей в девяти номинациях: «Гран-При» игрового и неигрового конкурса; «Лучший национальный игровой дебют»; «Лучший национальный неигровой дебют»; «Лучший зарубежный игровой дебют»; «Лучший зарубежный неигровой дебют»; «Лучший актерский ансамбль», «Лучший дебют на фестивале» и «Приз зрительских симпатий». Выбрать победителя в последней номинации также смогут гости фестиваля.
Показы фильмов пройдут в кинотеатрах «Космос», «Салют» и в Свердловской киностудии.
16 сентября пройдет церемония открытия фестиваля, а 20 сентября на церемонии закрытия пройдет награждение победителей в конкурсе. На эти мероприятия также можно попасть по предварительной регистрации.
Показы фильмов пройдут в кинотеатрах «Космос», «Салют» и в Свердловской киностудии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Расписание сеансов:
15 сентября
14:00 – «Ада» (Россия, 2022) - ККТ «Космос»
16:00 – «Самый медленный поезд» (СССР, 1963) - Свердловская киностудия
17:30 – «Один и без оружия» (СССР, 1984) - Свердловская киностудия
20:00 - Man caves (Швейцария, 2022) - ККТ «Космос»
20:30 – «Тетушка» (Сингапур, Южная Корея, 2022) – ККТ «Космос»
16 октября
11:00 – «Летом асфальт теплый» (Россия, 2023) - ККТ «Космос»
13:00 – «Анжелюс» (Россия, 2022) - ККТ «Космос»
13:30 – «Енисейский марафон» (Россия, 2023) - ККТ «Космос»
15:30 – «Артем и Ева» (Россия, 2023) - ККТ «Космос»
16:00 – «Эхо» (Германия, 2022) - ККТ «Космос»
17 сентября
11:00 – «Тропа» (Россия, 2023) - ККТ «Космос»
11:00 – мультфильм «Кощей. Похититель невест» (Россия, 2022) – ККТ «Салют»
13:30 – «Дайте мне победить» (Россия, 2023)
14:00 – «Диско Бой» (Франция, Италия, Бельгия, Польша, 2023) - ККТ «Космос»
14:00 – мультфильм «Эрнест и Селестина: новые приключения» (Франция, Люксембург, 2022) - ККТ «Салют»
14:30 – «Долгая дорога домой» (Китай, 2022) - ККТ «Космос»
16:00 - Дебютные короткометражки Алексея Балабанова - Свердловская киностудия
17:00 – «Свет» (Россия, 2022) - ККТ «Космос»
17:00 – «Овсянки» (Россия, 2010) - ККТ «Космос»
17:00 – «Остров пропавших девчонок» (США, Мексика, 2022) - ККТ «Салют»
17:30 – «История российских тюрем. Бутырка» (Россия, 2023) - ККТ «Космос»
18:00 – «Бумер» (Россия, 2003) - Свердловская киностудия
20:00 – «Отцы» (Россия, 2023) - ККТ «Космос»
20:30 – «Шепчущие горы» (Шри-Ланка, 2023) - ККТ «Космос»
Фестиваль проходит в Екатеринбурге во второй раз
Фото: Алексей БУЛАТОВ
18 сентября
11:00 – «Жизнь как у всех» (Бельгия, Франция, 2022) - ККТ «Космос»
13:30 – «Общага» (Россия, 2020) - ККТ «Космос»
16:00 – «Солнце» (Австрия, 2022) - ККТ «Космос»
16:30 – «Vad’d’a. Мытарства» (Россия, 2023) - ККТ «Космос»
17:00 – «Коктебель» (Россия, 2003) - Свердловская киностудия
18:30 – «Краш-тест» (Россия, 2023) - ККТ «Космос»
19:00 – «Homeboys» (Израиль, 2022) - ККТ «Космос»
19:00 – «Безымянная звезда» (СССР, 1978) - Свердловская киностудия
21:00 – «Белый список» (Россия, 2022) - ККТ «Космос»
19 сентября
11:00 – «Тот, кто с песней» (СССР, 1988) - ККТ «Космос»
12:30 – «История российских компьютерных игр» (Россия, 2023) - ККТ «Космос»
14:00 – «Привет, мама» (Россия, 2022) - ККТ «Космос»
15:00 – «Девять дней одного года» (СССР, 1961) - ККТ «Космос»
16:30 – «Оторви и выбрось» (Россия, 2021) - ККТ «Космос»
18:00 – «Безопасное место» (Хорватия, 2022) - ККТ «Космос»
18:30 – «Геше Вангьял. С благословением Трех Драгоценностей» (Россия, 2022) - ККТ «Космос»
20:00 – «H» (Испания, 2022) - ККТ «Космос»
20:30 – «Русские сны» (Россия, 2023) - ККТ «Космос»
20 сентября
12:00 – «Фаталити» (Россия, 2023) - ККТ «Космос»
12:30 – «Уйти в остров» (Россия, 2022) - ККТ «Космос»
14:30 – «Все время на свете» (Россия, 2023) - ККТ «Космос»
Творческие встречи и мастер-классы
16 сентября, 14:30 – актриса Светлана Камынина расскажет об отказах, карьерных целях и эмоциональном выгорании - Свердловская киностудия
19 сентября, 16:00 – актер и сценарист Николай Коляда проведет лекцию «Авторский взгляд на работу со сценарием и актерами» - Свердловская киностудия.
20 сентября, 11:00 – сценарист, актер и режиссер Андрей Золотарев проведет лекцию «Как создается герой?».
Подробнее узнать о фильмах и зарегистрироваться на них вы можете на официальном сайте фестиваля «Одна шестая». Количество мест на показы ограничено.
Отметим, фестиваль проходит в Екатеринбурге во второй раз. В прошлом году он собрал более трех тысяч зрителей и участников.
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