На фестивале покажут более 45 игровых и документальных фильмов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 15 по 20 сентября пройдет II Международный кинофестиваль дебютов евразийского континента «Одна шестая». На нем зрители бесплатно смогут увидеть 45 фильмов.

Среди них две большие премьеры: «Чувства Анны» с Анной Михалковой и Тимофеем Трибунцевым и «Папаша в бегах» с Михаилом Тройником и Ириной Горбачевой. На фестивале также покажут картины Алексея Балабанова и дебютные работы российских и зарубежных начинающих режиссеров. Кроме того, гостей и участников ждут лекции и мастер-классы от экспертов киноиндустрии. Чтобы принять в них участие или попасть на показ фильма, необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте фестиваля «Одна шестая».

О ФЕСТИВАЛЕ «ОДНА ШЕСТАЯ»

- Два главных слова фестиваля – это польза и наставничество, - рассказывает президент фестиваля режиссер Евгений Григорьев. - Во-первых, мы должны быть полезными для всех, поэтому в программу включены фильмы с хорошим смыслом. А, во-вторых, мы хотим дать поддержку начинающим режиссерам и сценаристам, талантливым ребятам, которые готовы поделиться своими идеями, переживаниями и видением мира, чтобы они могли реализоваться и заявить о себе.

Президентом фестиваля стал режиссер из Екатеринбурга Евгений Грегорьев Фото: Алексей БУЛАТОВ

На фестивале будут представлены 24 дебютных фильма: 12 российских и 12 зарубежных игровых и документальных фильмов. В конце фестиваля жюри выберет победителей в девяти номинациях: «Гран-При» игрового и неигрового конкурса; «Лучший национальный игровой дебют»; «Лучший национальный неигровой дебют»; «Лучший зарубежный игровой дебют»; «Лучший зарубежный неигровой дебют»; «Лучший актерский ансамбль», «Лучший дебют на фестивале» и «Приз зрительских симпатий». Выбрать победителя в последней номинации также смогут гости фестиваля.

Программа кинофестиваля «Одна шестая» в Екатеринбурге 2023

Показы фильмов пройдут в кинотеатрах «Космос», «Салют» и в Свердловской киностудии.

16 сентября пройдет церемония открытия фестиваля, а 20 сентября на церемонии закрытия пройдет награждение победителей в конкурсе. На эти мероприятия также можно попасть по предварительной регистрации.

Показы фильмов пройдут в кинотеатрах «Космос», «Салют» и в Свердловской киностудии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Расписание сеансов:

15 сентября

14:00 – «Ада» (Россия, 2022) - ККТ «Космос»

16:00 – «Самый медленный поезд» (СССР, 1963) - Свердловская киностудия

17:30 – «Один и без оружия» (СССР, 1984) - Свердловская киностудия

20:00 - Man caves (Швейцария, 2022) - ККТ «Космос»

20:30 – «Тетушка» (Сингапур, Южная Корея, 2022) – ККТ «Космос»

16 октября

11:00 – «Летом асфальт теплый» (Россия, 2023) - ККТ «Космос»

13:00 – «Анжелюс» (Россия, 2022) - ККТ «Космос»

13:30 – «Енисейский марафон» (Россия, 2023) - ККТ «Космос»

15:30 – «Артем и Ева» (Россия, 2023) - ККТ «Космос»

16:00 – «Эхо» (Германия, 2022) - ККТ «Космос»

17 сентября

11:00 – «Тропа» (Россия, 2023) - ККТ «Космос»

11:00 – мультфильм «Кощей. Похититель невест» (Россия, 2022) – ККТ «Салют»

13:30 – «Дайте мне победить» (Россия, 2023)

14:00 – «Диско Бой» (Франция, Италия, Бельгия, Польша, 2023) - ККТ «Космос»

14:00 – мультфильм «Эрнест и Селестина: новые приключения» (Франция, Люксембург, 2022) - ККТ «Салют»

14:30 – «Долгая дорога домой» (Китай, 2022) - ККТ «Космос»

16:00 - Дебютные короткометражки Алексея Балабанова - Свердловская киностудия

17:00 – «Свет» (Россия, 2022) - ККТ «Космос»

17:00 – «Овсянки» (Россия, 2010) - ККТ «Космос»

17:00 – «Остров пропавших девчонок» (США, Мексика, 2022) - ККТ «Салют»

17:30 – «История российских тюрем. Бутырка» (Россия, 2023) - ККТ «Космос»

18:00 – «Бумер» (Россия, 2003) - Свердловская киностудия

20:00 – «Отцы» (Россия, 2023) - ККТ «Космос»

20:30 – «Шепчущие горы» (Шри-Ланка, 2023) - ККТ «Космос»

Фестиваль проходит в Екатеринбурге во второй раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 сентября

11:00 – «Жизнь как у всех» (Бельгия, Франция, 2022) - ККТ «Космос»

13:30 – «Общага» (Россия, 2020) - ККТ «Космос»

16:00 – «Солнце» (Австрия, 2022) - ККТ «Космос»

16:30 – «Vad’d’a. Мытарства» (Россия, 2023) - ККТ «Космос»

17:00 – «Коктебель» (Россия, 2003) - Свердловская киностудия

18:30 – «Краш-тест» (Россия, 2023) - ККТ «Космос»

19:00 – «Homeboys» (Израиль, 2022) - ККТ «Космос»

19:00 – «Безымянная звезда» (СССР, 1978) - Свердловская киностудия

21:00 – «Белый список» (Россия, 2022) - ККТ «Космос»

19 сентября

11:00 – «Тот, кто с песней» (СССР, 1988) - ККТ «Космос»

12:30 – «История российских компьютерных игр» (Россия, 2023) - ККТ «Космос»

14:00 – «Привет, мама» (Россия, 2022) - ККТ «Космос»

15:00 – «Девять дней одного года» (СССР, 1961) - ККТ «Космос»

16:30 – «Оторви и выбрось» (Россия, 2021) - ККТ «Космос»

18:00 – «Безопасное место» (Хорватия, 2022) - ККТ «Космос»

18:30 – «Геше Вангьял. С благословением Трех Драгоценностей» (Россия, 2022) - ККТ «Космос»

20:00 – «H» (Испания, 2022) - ККТ «Космос»

20:30 – «Русские сны» (Россия, 2023) - ККТ «Космос»

20 сентября

12:00 – «Фаталити» (Россия, 2023) - ККТ «Космос»

12:30 – «Уйти в остров» (Россия, 2022) - ККТ «Космос»

14:30 – «Все время на свете» (Россия, 2023) - ККТ «Космос»

Творческие встречи и мастер-классы

16 сентября, 14:30 – актриса Светлана Камынина расскажет об отказах, карьерных целях и эмоциональном выгорании - Свердловская киностудия

19 сентября, 16:00 – актер и сценарист Николай Коляда проведет лекцию «Авторский взгляд на работу со сценарием и актерами» - Свердловская киностудия.

20 сентября, 11:00 – сценарист, актер и режиссер Андрей Золотарев проведет лекцию «Как создается герой?».

Подробнее узнать о фильмах и зарегистрироваться на них вы можете на официальном сайте фестиваля «Одна шестая». Количество мест на показы ограничено.

Отметим, фестиваль проходит в Екатеринбурге во второй раз. В прошлом году он собрал более трех тысяч зрителей и участников.

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