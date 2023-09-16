Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании дела Миши Бахтина

Ранее Бастрыкин уже брал на контроль уголовное дело о свердловских врачах, которые не дают трехлетнему Мише Бахтину со СМА необходимые лекарства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад по делу о расследовании факта необеспечения лекарственным препаратом трехлетнего Мишу Бахтина. Повторный интерес вызвало видеообращение родителей, которые заявили, что консилиум, на котором медики приняли решение об отказе, якобы был проведен незаконно.

- По факту непроведения терапии лекарственным препаратом малолетнему ребенку СУ СКР по Свердловской области расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), - сообщает Следственный комитет РФ.

Ранее Бастрыкин уже брал на контроль уголовное дело о свердловских врачах, которые не дают трехлетнему Мише Бахтину со СМА необходимые лекарства.

В феврале 2021 года мальчику из Екатеринбурга поставили укол препарата «Золгенсма», который остановил болезнь. Но, по мнению родителей Миши, чтобы ребенок дальше нормально развивался, ему необходимо пожизненно принимать лекарство «Спинраза» или его аналог «Рисдиплам».

Свердловские врачи уже больше двух лет отказывают ребенку в лечении этими препаратами. Представители Минздрава и врачи Областной детской клинической больницы едины во мнении о том, что их применение после укола «Золгенсма» может навредить мальчику.

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