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Общество6 июля 2023 12:23

Отказ в лекарстве, сон на ИВЛ и пикет у здания правительства: чем закончился скандал вокруг трехлетнего Миши Бахтина со СМА

Минздрав обеспечит Мишу Бахтина бесплатным лекарством от СМА
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Родители больше года не могут получить лекарство для сына. Фото: предоставил Дмитрий Бахтин

Родители больше года не могут получить лекарство для сына. Фото: предоставил Дмитрий Бахтин

Два года назад россияне собрали 160 миллионов на самый дорогой укол в мире препарата «Золгенсма» и спасли жизнь Мише Бахтину из Екатеринбурга. У мальчика спинальная мышечная атрофия. При этом заболевании мышцы и кости ребенка настолько слабеют, что это может привести к смерти. Чтобы поддерживать здоровье, ребенку необходимо пожизненно принимать другой препарат. Однако получить его семья не может уже больше года. К решению вопроса подключились Минздрав, правительство Свердловской области, СК и прокуратура России, а родители Миши решились на пикет.

«НА СПАСЕНИЕ БЫЛИ СЧИТАННЫЕ ЧАСЫ»

Укол препарата «Золгенсма» Мише Бахтину поставили 19 февраля 2021 года. Он ставится один раз и останавливает болезнь на генном уровне.

Укол самого дорогого препарата Мише Бахтину поставили 19 февраля 2021 год. Фото: предоставил Дмитрий Бахтин

Укол самого дорогого препарата Мише Бахтину поставили 19 февраля 2021 год. Фото: предоставил Дмитрий Бахтин

- Нам нужно было заплатить за препарат не позже 12:00 (по Москве) 31 декабря 2020 года, - рассказывал папа Миши Дмитрий Бахтин. - Последние 1,8 миллионов удалось собрать буквально за считанные часы до крайнего срока. Это было самое настоящее новогоднее чудо!

Далее, по словам родителей ребенка, его жизнь и здоровье должен поддерживать препарат «Спинраза» либо же его аналог – «Рисдиплам».

- Если препарат «Спинраза» вводят через межпозвоночный диск в спинномозговой канал в любом стационаре, то «Рисдиплам» продается в виде сиропа и принимается внутрь, - поясняет мама мальчика Яна Бахтина. -Оба они способны укреплять мышцы ребенка. И это действительно помогает. До введения «Золгенсма» мы прошли курс «Спинразы». Сын отказался от аппарата ИВЛ и начал понемногу держать голову самостоятельно.

Продолжить курс лечения Миша должен был после введения препарата «Золгенсма». Однако врачи свердловской больницы ребенку отказали.

ВЫИГРАЛИ СУД У МИНЗДРАВА

- Первый укол «Спинразы» нам назначили в ОДКБ в Екатеринбурге на 5 марта 2021 года. Но так как сын проходил гормональную терапию после введения «Золгенсма», мы с женой написали обращение в Министерство здравоохранения Свердловской области, чтобы укол перенесли на несколько недель вперед. Однако в ответ на обращение мы вообще получили отказ в лечении (имеется в распоряжении редакции, - Прим. Ред.). Врачи объяснили это тем, что препарат не является для ребенка жизненно-необходимым, - рассказывает Дмитрий.

Родители Миши выиграли суд у регионального Минздрава, но жизненно-важное лекарство для сына получить не могут. Фото: предоставил Дмитрий Бахтин

Родители Миши выиграли суд у регионального Минздрава, но жизненно-важное лекарство для сына получить не могут. Фото: предоставил Дмитрий Бахтин

17 марта 2022 года Дмитрий и Яна Бахтины выиграли суд у регионального Минздрава. Свердловский областной суд постановил немедленно обеспечить ребенка препаратом «Спинраза».

- Без лекарства сын снова вернулся к аппарату ИВЛ. Мог спать только с ним. Иначе был риск, что он начнет задыхаться. В Минздраве нам ответили, что лекарство закупили, и оно лежит на аптечном складе, но врачи по-прежнему отказывали во введении. Мы очень переживали, что можем потерять сына, - вспоминает мама мальчика Яна.

В июне 2022 года родители Миши начали давать ребенку аналоговый препарат «Рисдиплам», курс которого на месяц стоит около 700 тысяч рублей. Закупать лекарство семье помогали различные фонды.

- С ним Миша начал сидеть сам, улыбался и выглядел счастливым и активным ребенком. Мы очень хотим, чтобы так было всегда, - добавляет мама Миши.

«ПРЕПАРАТ ОПАСЕН ДЛЯ РЕБЕНКА»

Родители Миши неоднократно обращались в Следственный комитет, прокуратуру и Минздрав Свердловской области. 12 мая 2023 года Дмитрий Бахтин написал обращение на имя Александра Бастрыкина. Глава СК РФ взял уголовное дело на контроль.

Родители боялись, что потеряют ребенка. Фото: предоставил Дмитрий Бахтин

Родители боялись, что потеряют ребенка. Фото: предоставил Дмитрий Бахтин

После этого Главный врач ОДКБ Олег Аверьянов впервые прокомментировал ситуацию. Он объяснил «КП-Екатеринбург», что препарат «Спинраза» может быть небезопасен для ребенка после принятия «Золгенсма».

- Мы провели консилиум и консультацию с федеральной больницей и заключили, что у Миши отсутствуют показания к введению «Спинразы». У мальчика могут усугубиться уже имеющиеся побочные эффекты от ранее применяемых патогенетических препаратов, а именно укола «Золгенсма», - рассказал главврач ОДКБ.

При этом в Минздраве по Свердловской области продолжили попытки помочь Мише.

- Мы изучили российские и зарубежные исследования о комбинированном применении препаратов при лечении СМА. Удалось найти положительный пример использования «Рисдиплама» после «Золгенсма». Нужное исследование в 2021 году начала международная фармацевтическая компания Biogen. Мы запросили у компании результаты исследования, - пояснили в ведомстве.

Сотрудники Минздрава нашли удалось найти положительный пример использования «Рисдиплама» после «Золгенсма». Фото: предоставили в Департаменте информполитики Свердловской области

Сотрудники Минздрава нашли удалось найти положительный пример использования «Рисдиплама» после «Золгенсма». Фото: предоставили в Департаменте информполитики Свердловской области

УСТРОИЛИ ПИКЕТ

Дмитрий и Яна Бахтины также продолжили бороться за здоровье сына. Они записывали видеообращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину и министру здравоохранения Михаилу Мурашко, вместе с юристом Юлией Липинской ходили на личный прием к и. о. руководителя регионального СК Анатолию Надбитову, а затем решились на одиночный пикет возле здания правительства.

- Во время приема у Анатолия Надбитова 29 июня следователи пообещали написать обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и министру здравоохранения Андрею Карлову, и что к 3 июля Мише выдадут лекарство. Однако этого не произошло. Поэтому мы решили выйти на пикет, - пояснил Дмитрий Бахтин.

Препарат восстанавливает мышцы Миши. Фото: предоставил Дмитрий Бахтин

Препарат восстанавливает мышцы Миши. Фото: предоставил Дмитрий Бахтин

После того, как родители Миши вышли к зданию свердловского правительства, министр здравоохранения Андрей Карлов предложил семье мальчика провести переговоры.

- Решено было провести заключительный консилиум с присутствием московских врачей, сотрудниками Минздрава Свердловской области и представителями Следственного комитета, - пояснила «КП-Екатеринбург» юрист семьи Юлия Липинская. - На встрече мы доказали, что применение «Рисдиплама» идет Мише на пользу, и региональный Минздрав пообещал обеспечить ребенка препаратом. Это наша общая большая победа. Я также благодарю Анатолия Надбитова за то, что не остался в стороне от проблемы.

Общество: ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ