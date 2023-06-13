Главврач ОДКБ в Екатеринбурге объяснил, почему Мише Бахтину со СМА отказали в жизненно-важном лекарстве

Родители трехлетнего мальчика не могут получить жизненно важные лекарства. Фото: Дмитрий БАХТИН

Главный врач ОДКБ Екаетерирбурга прокомментировал ситуацию с трехлетним Мишей Бахтиным, которому отказали в жизненно-важном лекарстве. У Миши спиральная мышечная атрофия. Два года назад неравнодушные жители по всей России собрали 160 миллионов на укол препарата «Золгенсма», который остановил болезнь. Но, по словам родителей мальчика, поддерживать здоровье Миши должен другой препарат - «Спинраза», который нужно принимать пожизненно.

- Врачи ОДКБ отказывали нам в лечениии этим препаратом, объяснили это тем, что препарат не является для ребенка жизненно необходимым. 17 марта 2022 года мы выиграли суд по немедленному обеспечению Михаила лекарством «Спинраза». Сегодня 11 июня 2023 года, и наш сын до сих пор не обеспечен жизненно необходимым лекарственным препаратом. В Минздраве отвечают, что лекарство закупили, и оно хранится на складе, но в больнице по-прежнему отказыамют, - рассказал «КП-Екатеринбург» отец мальчика Дмитрий Бахтин.

Накануне родители Миши обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Они попросили чиновников поспособствовать обеспечению сына терапии и наказать всех должностных лиц, препятствующих в оказании лечения.

После обращения Яны и Дмитрия Бахтиных Глава СК РФ взял дело на контроль.

Родители Миши Бахтина обратились к главе СК России. Фото: Дмитрий БАХТИН

Главный врач ОДКБ Олег Аверьянов объяснил «КП-Екатеринбург», что препарат «Спинраза» может быть небезопасен для ребенка после принятия «Золгенсма».

- С медицинской точки зрения показаний для введения Мише Бахтину, который два года назад получил инъекцию «Золгенсма», еще одного препарата нет, так как у него могут усугубиться уже имеющиеся побочные эффекты от ранее применяемых патогенетических препаратов, - рассказал главврач ОДКБ.

По его словам, после введения препарата ребенку, врачи в больнице провели консилиум и консультацию с федеральной больницей и заключили, что у Миши отсутствуют показания к введению «Спинразы».

- Минздрав Свердловской области полностью исполняет решение суда — препарат «Спинраза» есть и хранится в аптеке, но ввести его можно только тогда, когда будут определены медицинские показания к его назначению и применению, - добавил Аверьянов.

Главврач ОДКБ предложил родителям Миши пройти повторное обследование в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в Москве, после консилиума в котором может измениться тактика лечения мальчика.

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