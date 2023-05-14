Бастрыкин заинтересовался свердловскими врачами, которые не дают лекарства трехлетнему мальчику со СМА

Александр Бастрыкин взял дело на контроль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о свердловских врачах, которые не дают трехлетнему мальчику со СМА необходимые лекарства. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

- К Председателю СК России Александру Бастрыкину в комментариях в социальной сети обратился житель города Екатеринбурга. Он сообщил о том, что его трехлетнего сына-инвалида, страдающего спинальной мышечной атрофией, длительное время не обеспечивают жизненно необходимым лекарственным препаратом, несмотря на то, что у семья имеется судебное решение по данному поводу, - рассказали в ведомстве.

По данным СК РФ, к данному моменту виновные лица к ответственности не привлечены.

Напомним, ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала о молодой матери, которая борется за то, чтобы ее сына, ставшего аутистом после ковида, обеспечили жизненно-важной смесью для восстановления работы мозга.

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