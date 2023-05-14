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НовостиОбщество14 мая 2023 15:45

Бастрыкин заинтересовался свердловскими врачами, которые не дают лекарства трехлетнему мальчику со СМА

Отец ребенка написал Главе СК РФ обращение
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Александр Бастрыкин взял дело на контроль

Александр Бастрыкин взял дело на контроль

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о свердловских врачах, которые не дают трехлетнему мальчику со СМА необходимые лекарства. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

- К Председателю СК России Александру Бастрыкину в комментариях в социальной сети обратился житель города Екатеринбурга. Он сообщил о том, что его трехлетнего сына-инвалида, страдающего спинальной мышечной атрофией, длительное время не обеспечивают жизненно необходимым лекарственным препаратом, несмотря на то, что у семья имеется судебное решение по данному поводу, - рассказали в ведомстве.

По данным СК РФ, к данному моменту виновные лица к ответственности не привлечены.

Напомним, ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала о молодой матери, которая борется за то, чтобы ее сына, ставшего аутистом после ковида, обеспечили жизненно-важной смесью для восстановления работы мозга.

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