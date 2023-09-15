Пилоты, посадившие самолет в поле под Новосибирском, вернулись в Екатеринбург

Пилоты совершили экстренную посадку самолета под Новосибирском. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»

Пилоты рейса U6-1383 Сергей Белов и Эдуард Семенов, экстренно посадившие самолет «Уральских авиалиний» под Новосибирском, вернулись в Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

- Пилоты, решительные действия которых после отказа гидравлики позволили посадить самолет в поле, вернулись из Новосибирска. В Кольцово экипаж встречали заместитель генерального директора по организации летной работы – летный директор Сергей Глазков, командир второй авиационной эскадрильи Юрий Шерстнев и командир ВС А319/320/321 Дмитрий Гончаренко, - рассказали в «Уральских авиалиниях».

Самолет пришлось посадить в поле из-за технических неполадок. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Напомним, самолет Airbus A320, следовавший по маршруту из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на грунт в районе села Каменки утром 12 сентября. На борту находились 161 пассажир (среди них 23 ребенка) и шесть членов экипажа. К счастью, никто из них не пострадал.

На борту находились шесть членов экипажа и 161 пассажир. Никто из них не пострадал. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»

Ранее в Екатеринбурге встретили четверых бортпроводников рейса, севшего под Новосибирском. Дарью Глушкову, Айшу Гумметову, Дмитрия Костылева, Дмитрия Рябова в аэропорту Кольцово поприветствовали бортпроводники Дмитрий Ивлицкий и Яна Ягодина, которые в 2019 году были в числе тех, кто совершил чудо на кукурузном поле.

- Кукуруза пришла к пшенице! – воскликнули коллеги.

Отметим, генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов заявил, что пассажирам выплатят по 100 тысяч рублей компенсации за испуг. Ранее пассажирка судна рассказывала «КП-Екатеринбург» о том, что происходило на борту во время экстренной посадки.

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