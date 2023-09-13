В результате аварийной посадки все пассажиры остались живы Фото: Анна ПАШАГИНА

В Екатеринбург вернулись четверо бортпроводников рейса Сочи-Омск «Уральских авиалиний», приземлившегося на поле под Новосибирском. Экстренная посадка была совершена утром 12 сентября. К счастью, никто из 161 пассажира и шести членов экипажа не погиб.

Встречать коллег в аэропорт Кольцово пришел и бортпроводник Дмитрий Ивлицкий. Он как никто другой знает, что такое экстренная посадка. Он был в числе тех, кто совершил чудо на кукурузном поле в августе 2019 года.

- Кукуруза пришла к пшенице! – воскликнули коллеги.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» сам Ивлицкий, в столицу Урала вернулись пока только бортпроводники рейса U6-1383. Вероятно, командир воздушного судно Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов пока остаются в Новосибирске.

- Они прилетели вчетвером. Конечно же мы знакомы, работали ранее вместе, - пояснил Дмитрий Ивлицкий.

Напомним, что при подлете к Омску - при заходе на посадку - у самолета отказала зеленая гидросистема. При отказе гидросистемы наблюдаются отклонения в работе спойлера и закрылки. Поэтому посадочная дистанция может увеличиваться. В связи с этим командир воздушного судна Сергей Белов принял решение уйти на запасной аэродром в Новосибирске.

Экипаж рейса Сочи-Омск Фото: «Уральские авиалинии»

Как объяснил глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, такое решение экипажем было принято в связи с тем, что длина летной полосы в Омске – 2500 метров, а в Новосибирске – три километра. В результате самолет пришлось сажать в 200 километрах от Новосибирска на пшеничное поле.

- К сожалению, был сильный ветер. Он не позволял убрать выпущенные створки шасси. Увеличился расход топлива, и командир осознал, что, возможно, топлива будет недостаточно для посадки в Новосибирске, - пояснил Сергей Скуратов.

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