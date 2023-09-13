Депутат Госдумы Валерий Селезнев призвал лишить «Уральские авиалинии» лицензии

На борту находился 161 пассажир и шесть членов экипажа Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Депутат Госдумы Валерий Селезнев довольно резко высказался в адрес авиакомпании «Уральские авиалинии». Поводом к этому стало внештатное приземление в пшеничном поле борта, летевшего из Сочи в Омск. Напомним, на борту в этот момент находились 161 пассажир и шесть членов экипажа.

Приземляться в поле в Убинском районе Новосибирской области пришлось из-за целой цепочки роковых неудач. Сперва вышла из строя гидравлическая система. Он, в частности, отвечает за управление самолета. Тормозить будет сложно – поняли пилоты – и решили сменить место посадки. Вместо Омска экипаж полетел в Новосибирск, так как там на целых 500 метров длиннее взлетно-посадочная полоса. Но в этот момент у самолета перестали подниматься раскрытые створки шасси. Топливо начало иссякать быстрее, чем думали пилоты, в итоге до аэропорта «Толмачево» его могло попросту не хватить. Командир воздушного судна Сергей Белов решил искать место посадки прямо под собой – в поле!

Экипаж рейса U6-1383, сумевшего посадить самолет в непростых условиях. Фото: «Уральские авиалинии»

К счастью, никто из находившихся на борту не получил серьезных травм. После экстренного приземления гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что пассажирам будет выплачено по 100 тысяч рублей «компенсации за испуг», как назвал эти выплаты глава авиакомпании.

Сергей Скуратов рассказал, что пассажиры получат выплаты по 100 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

По подсчетам депутата Валерия Селезнева, суммарно перевозчик выплатит 15,9 млн рублей.

- Для одной из крупнейших авиакомпаний страны с оборотом в многие десятки миллиардов в год выплата копеечная, тем более она будет компенсирована , по всей видимости, страховой компанией, - написал депутат в своем telegram-канале. - А вообще, пилотов нужно, безусловно, к награде за мужество, а вот компанию пора лишать лицензии, пока везение либо сельскохозяйственные поля не закончились.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» корреспонденту «КП-Екатеринбург» ответили, что не будут комментировать данное заявление Валерия Селезнева.

Напомним, что в августе 2019 года пилоту другого рейса «Уральских авиалиний» также пришлось сажать самолет в поле из-за технической неисправности. Случившееся тогда окрестили «чудом на кукурузном поле», а командир воздушного судна Дамир Юсупов удостоился звания Героя России.

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