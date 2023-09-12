«Не волнуйся, мы приземлись в поле»: жена второго пилота рассказала о том, как узнала о подвиге мужа

О подвиге мужа Анна узнала от него - по телефону Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 12 сентября, утром под Новосибирском экстренно приземлился прямо в поле самолет «Уральских авиалиний». Он летел из Сочи в Омск, но из-за технической неисправности приземлиться в точке назначения не смог. Экипаж направил воздушное судно в аэропорт Новосибирска. Однако долететь до него тоже не удалось - из-за сильного ветра расход топлива увеличился.

В итоге экипаж спас жизни всех пассажиров и сохранил самолет, успешно совершив посадку прямо в поле пшеницы. Второй пилот рейса U6-1383 – житель Березовского Эдуард Семенов. Ему 56 лет. Дома его ждут жена и трое сыновей.

- Он улетел в командировку 9 сентября. Сегодня вечером должен был прилететь, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Анна, жена Эдуарда. – Утром мы с младшим сыном собирались выходить в больницу на реабилитацию после перелома руки. И вдруг позвонил мой муж Эдик не со своего телефона – с чужого. Он сказал: «Не волнуйся, все хорошо, мы приземлились в поле, у нас отказала гидросистема. Но все пассажиры и экипаж, и самолет… У всех все хорошо». Я спросила, почему в поле, почему не в аэропорту, не на запасном аэродроме? Он сказал: «Потому, что у нас кончилось топливо - оставалось 200 литров керосина.

Эдуард и Анна вместе воспитывают троих детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старшему сыну Эдуарда и Анны 15 лет. Он и сам мечтает о карьере летчика. А о том, что случилось с самолетом папы, узнал во время урока английского языка в школе – учительница рассказала обо всем. По интересному стечению обстоятельств, она и сама однажды пережила нечто похожее.

- Учительница английского языка старшего нашего сына является мамой одной из бортпроводниц того самого лайнера, который сел на кукурузное поле в 2019 году, - объяснила Анна.

- Одноклассники удивились, - добавляет Олег, сын Эдуарда. - Сначала, прочитав новости, спросили, мой ли это отец. Когда я ответил, они все почти в голос сказали, что мой папа – герой. Я горжусь им.

О карьере пилота Эдуард Семенов мечтал с восьми лет, когда впервые посмотрел советский фильм «Экипаж».

О карьере пилота Эдуард Семенов мечтал с 8 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Он понял, что хочет летать, стал готовиться к поступлению в Актюбинское высшее летное училище Гражданской авиации, - рассказывает Анна. - У него сначала не получалось поступить – там был конкурс большой – 2000 человек на место. Он несколько лет туда пытался поступить. В итоге смог.

В 90-х из-за проблем в экономике о карьере пилота пришлось на время забыть. Эдуард на 15 лет стал предпринимателем. Но затем мечта о небе взяла вверх и он восстановил летные навыки. С 2013 года он работает в авиакомпании «Уральские авиалинии».

По словам Анны, Эдуард должен был вернуться из командировки 12 сентября, но из-за происшествия немного задержался Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Он человек сильный духом. Если он чего-то хочет, он этого добивается, - говорит Анна. – Эдуард очень целеустремленный, ответственный и очень мужественный. Смелый и сильный. Он постоянно обучается. Даже дома. Если что-то смотрит, то это связано с летными заданиями, с полетами, с происшествиями. Он все время разбирает происшествия, как надо поступать, чего пилоты не сделали. Он обучается все время. Думаю, поэтому сегодня все хорошо закончилось.

К возвращению главы семейства домой его родные готовятся. Хотят встретить Эдуарда по особому. А соседи даже предложили устроить для него аплодисменты. Все-таки сколько жизней они с командиром воздушного судна спасли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Экипаж, я горжусь вами!»: Дамир Юсупов впервые прокомментировал экстренную посадку рейса «Уральских авиалиний» в поле

Дамир Юсупов заявил, что гордится коллегами, посадившими рейс под Новосибирском (Подробнее)

Почему в поле под Новосибирском экстренно сел самолет: ответы на главные вопросы

Сергей Скуратов ответил на вопросы об экстренной посадке самолета под Новосибирском (Подробнее)

«Мысленно попрощались с жизнью»: пассажиры рассказали об экстренной посадке рейса «Уральских авиалиний» под Новосибирском

Пассажиров рейса, экстренно севшего в поле под Новосибирском, отправили в Омск (Подробнее)