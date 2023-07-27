Экспертиза не смогла установить точную причину смерти мальчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Муж екатеринбурженки Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве 6-летнего опекаемого Далера, не исключил возможности обращения в суд с требованием лишить жену родительских прав. 26 июня женщина сообщила в полицию о «пропаже» мальчика. Однако спустя три дня призналась, что спрятала труп ребенка в арендованном гараже.

По данным «КП-Екатеринбург», вскрытие показало, что кости мальчика не были повреждены. А давность смерти установили как «не менее месяца». Сама же Наумова заявила следствию, что Далер скончался 3 декабря 2022 года в результате «несчастного случая».

- Я не смогу ее лишить родительских прав. Никак, - рассказал «КП-Екатеринбург» Александр. - Это будет решать суд. Собираюсь ли я обращаться с таким иском? Под запись не готов сейчас ответить на этот вопрос. Конечно же, лучше обращаться с подобным требованием после приговора [по уголовному делу]. Пока ее не признали виновной она – хорошая мать. С точки зрения закона. Мы же знаем, что обычно в таких ситуациях суд на стороне матери. А с другой стороны, как я могу лишить детей матери?! Если ее признают виновной, думаю, ее в любом случае лишат родительских прав.

После возвращения с СВО мужу Вероники вернули родных детей. А старшая сестра Далера осталась в приюте.

- Младшие дети не спрашивают, где мама. Но это в силу возраста. А старшая дочь знает, что случилось с Вероникой, - добавил Александр.

После известий о смерти Далера сотни уральцев несли цветы и игрушки к дому Вероники Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 июня суд избрал для Наумовой меру пресечения в виде ареста. Ей также предъявлены обвинения по статье 117 УК «Истязание» и части 2 статьи 159 УК «Мошенничество». Вину по последнему пункту обвинения фигурантка признает, каждый месяц она получала от государства 11 тысяч рублей на содержание Далера.

Стоит добавить, что после известий о смерти малыша Далера, обвинения предъявили не только горе-опекунше. В превышении полномочий уличили заведующую садом № 546 «Семицветик», куда ходил мальчик. А также в халатности обвиняют специалиста органов опеки.

Напомним, что в ближайшее время Веронику Наумову направят психолого-психиатрическую экспертизу.

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