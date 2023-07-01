Стала известна точная дата смерти 6-летнего Далера

Мальчика искали трое суток. Фото: "ЛизаАлерт"

Следователям удалось установить точную дату смерти 6-летнего Далера, которого нашли в гараже возле дома 29 июня в Екатеринбурга. Мальчика искали трое суток волонтеры и полицейские, так как его опекун Вероника Наумова обратилась с заявлением о его пропаже только 26 июня.

- Мальчика убили 3 декабря. После этого Вероника Наумова отправляла детей и их друзей играть в гараж, где в сумке лежало тело, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Ранее было известно, что с января мальчик не посещал детский сад, по поводу чего прокуратура начала проверку. При этом, Веронике Наумовой удавалось скрывать смерть ребенка.

Дело о гибели ребенка расследует Следственный комитет России. Они возбудили несколько уголовных дел. Изначально Веронике Наумовой предъявили обвинение по статье «убийство малолетнего» (п. «В», ч. 2, ст. 105 УК РФ). Но 30 июня ее обвинили также в «истязаниях несовершеннолетнего» (ст. 117 УК РФ) и в «мошенничестве» (ст. 159 УК РФ).

- Обвиняемая, официально назначенная опекуном указанного ребенка, получала ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство, - прокомментировали в СУ СКР по Свердловской области. - Несмотря на то, что мальчик умер, женщина на протяжении нескольких месяцев, не сообщив о смерти ребенка в правоохранительные органы и органы опеки, умышленно из корысти получала указанные выплаты.

Известно, что Вероника Наумова получала 11 тысяч рублей ежемесячных выплат на ребенка. Кроме того, племянник мужа опекунши рассказывал «КП-Екатеринбург», что женщина издевалась над Далером. Она могла обливать его кипятком или холодной водой, а также запирать в подвале. При этом, в семье воспитывались еще пятеро детей, трое из которых родные. Всех их изъяли из семьи. Обвиняемая опекунша пробудет под стражей до 26 августа 2023 года.

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