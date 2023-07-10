Анна Гилева стала одним из трех фигурантов расследования смерти мальчика Фото: соцсети

Заведующую детским садом № 546 «Семицветик» Екатеринбурга Анну Гилеву отстранили от работы на период следствия. Об этом «КП-Екатеринбуг» сообщили в департаменте образования администрации города. Ранее стало известно, что в отношении Гилевой возбуждено уголовное дело по статье 285 «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Именно этот детский сад посещал малыш Далер, которого нашли мертвым в гараже 29 июня.

На время следствия Гилева будет на свободе, суд избрал для нее меру пресечения в виде запрета определенных действий. Также специалисту опеки и попечительства предъявлено обвинение по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая смерть человека».

- Следствие полагает, что указанные должностные лица знали о наличии телесных повреждений у ребёнка, но не сообщили об этом в правоохранительные органы, а также не приняли ряд иных мер согласно своим должностным инструкциям, - сообщали ранее в СУ СКР по Свердловской области.

Вероника Наумова была опекуном Далера более трех лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что 26 июня опекун Далера Вероника Наумова заявила о пропаже мальчика. Позже ее обвинили в убийстве ребенка, мошенничестве и истязании. Сейчас 34-летняя женщина в СИЗО, но уже 12 июля в Свердловском областном суде рассмотрят ее апелляцию.

Ранее адвокат Наумовой заявляла, что будет настаивать на освобождении опекуна или перевода под домашний арест.

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