Вероника Наумова надеется выйти под домашний арест Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде рассмотрят апелляцию Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве опекаемого Далера. Кроме этого женщине предъявлены обвинения в мошенничестве и истязании. Заседание пройдет 12 июля. Ранее Наумову отправили в СИЗО на два месяца. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

- В июне этого года опекун заявила о пропаже ребенка. К поискам подключились несколько сотен человек. Спустя 3 дня поисков в гараже опекуна были обнаружены останки пропавшего. Выяснилось, что ребенок скончался почти полгода назад, - отмечают в пресс-службе суда.

26 июня Вероника Наумова сообщила в полицию о пропаже мальчика. По данным «КП-Екатеринбург», в ночь на 29 июня Наумова не под протокол сообщила сыщикам о том, что у ее семьи есть арендованный гараж на улице Дорожной. Там труп мальчика нашли в спортивной сумке. По предварительной версии, опекун Вероника Наумова забила мальчика 3 декабря и спрятала тело.

К дому Наумовых несут игрушки и цветы в память о Далере Фото: Алексей БУЛАТОВ

Позже обвинение в халатности было предъявлено специалисту органов опеки Чкаловского района. А заведующую садика № 546 Анну Гилеву, куда ходил Далер, обвинили в превышении должностных полномочий. Как стало известно «КП-Екатеринбург», Гилеву отстранили от работы на время следствия.

Напомним, что родных детей Вероники Наумовой должны вернуть отцу, который вернулся из зоны СВО после известий о пропаже Далера.