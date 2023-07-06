Ей предъявлено обвинение в превышении полномочий Фото: соцсети

В Ленинском суде Екатеринбурга избрали меру пресечения 43-летней заведующей детского сада № 546 Анне Гилевой. По версии следствия, руководитель закрывала глаза на побои маленького Далера, который ранее проживал с опекуном Вероникой Наумовой. Гилевой предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

- В удовлетворении ходатайства следователя об аресте обвиняемой судом отказано, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Анне Гилевой на период производства предварительного расследования уголовного дела запрещено общаться с потерпевшими, обвиняемыми, подозреваемыми, а также со свидетелями, за исключением лиц, совместно проживающими с ней, - сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В прокуратуре Свердловской области также добавили, что ведомство изучит постановление суда на предмет наличия оснований для его обжалования.

Ранее стало известно, что ведущего специалиста органов опеки и попечительства Чкаловского района обвинили в халатности. Суд избрал обоих женщин меру пресечения в виде запрета определенных действий.

- Исполняющей обязанности заведующего детского сада предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия), - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Далера похоронили на мусульманском кладбище в Горном Щите Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что утром 26 июня Вероника Наумова заявила о пропаже мальчика. Через три дня его тело нашли в гараже на Вторчермете.

Женщине предъявлено обвинение по трем статьям: пункт «в» части 2 статьи 105 «Убийство малолетнего», по части 2 статьи 159 УК «Мошенничество», а также части 2 статьи 117 УК «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица». Расследованием уголовного дела займется третий отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области.

- Причастность к убийству или к нанесению тяжких телесных травм она не подтверждает. Говорит о несчастном случае. Будет это доказывать. Мошенничество по 159 УК признает. Но объясняет это тем, что боялась за судьбу своих детей, - рассказывала ранее адвокат Жанна Калегина.

Ранее суд отправил Веронику Наумову в СИЗО. Накануне в Екатеринбурге прошли похороны мальчика.

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