Многодетная мать семь месяцев прятала тело мальчика в гараже Фото: Алексей БУЛАТОВ

Веронику Наумову, обвиняемую в убийстве 6-летнего опекаемого Далера, в скором времени проверят на вменяемость. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией. 26 июня женщина сообщила в полицию о «пропаже» мальчика. Однако спустя три дня призналась, что спрятала труп ребенка в арендованном гараже.

Вскрытие показало, что кости мальчика не были повреждены. А давность смерти установили как «не менее месяца». Сама же Наумова заявила следствию, что Далер скончался 3 декабря 2022 года в результате «несчастного случая».

30 июня суд избрал для опекунши меру пресечения в виде ареста. Веронике Наумовой также предъявлены обвинения по статье 117 УК «Истязание» и части 2 статьи 159 УК «Мошенничество». Вину по последнему пункту обвинения фигурантка признает, каждый месяц она получала от государства 11 тысяч рублей на содержание Далера.

- Около месяца Наумова проведет в условиях стационара, где специалисты будут наблюдать за ее поведением. Проверка на вменяемость – обычное дело для преступлений из категории особо тяжких. Примечательно, что Вероника отказалась давать показания против специалиста органов опеки и попечительства, которого уличили в халатности после смерти мальчика. А даже наоборот говорит, что ей всячески помогали. И давали советы по уходу за Далером, - рассказал источник «КП-Екатеринбург».

Гараж, в котором нашли труп Далера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что судебно-медицинская экспертиза не смогла установить точную причину смерти малыша, так как ткани подверглись гнилостным изменениям.

- Свое решение спрятать тело по-прежнему объясняет страхом, - добавил инсайдер. - Якобы боялась, что у нее отберут троих родных детей и сестру Далера.

Родные дети Вероники Наумовой сейчас находятся с отцом. Ранее ее супруг заявлял о готовности развестись.

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