После возвращения с СВО Александр узнал, что у Вероники есть анкета на сайте знакомств Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд оставил под стражей 34-летнюю Веронику Наумову, являющейся единственным фигурантом уголовного дела об убийстве малыша Далера. В конце июня женщина сообщила о «пропаже» ребенка, а через три дня созналась, что спрятала труп в гараже.

Точная причина смерти мальчика еще неизвестна, экспертиза будет готова лишь через месяц. Помимо убийства малолетнего Наумовой предъявлены обвинения по статье 159 УК «Мошенничество» и 117 УК «Истязание».

Муж опекунши Александр не пришел в суд, чтобы поддержать Веронику по видеосвязи. Или дать положительную характеристику на нее. Как выяснилось, супруг не хочет видеть Наумову дома до окончания следствия и суда. Хотя именно на домашний арест рассчитывала обвиняемая.

- Я против этого всего. Пускай сидит в СИЗО. Это для ее и нашей безопасности. Детей скоро вернут из приюта, а тут с ней нам окна повыбивают, - рассказал «КП-Екатеринбург» Александр. Сестра Далера также находится в приюте, где сейчас родные дети Вероники.

По словам Александра, с каждым днем он узнает все больше подробностей из жизни жены. Одна из таких – наличие анкеты на сайте знакомств.

- У нее дома остались смарт-часы. На них каждый день приходят оповещения с почты, что ей на сайте прислали сообщение. После того, что я узнал, точно подам на развод. Я много чего хочу ей сказать по поводу ее плохих поступков, - добавил Александр.

Александр и Вероника поженились в Новокузнецке Фото: соцсети

Муж Вероники также объяснил ситуацию 2016 года, когда жену обвинили в недостаче в чайной «Сибирячка». В то время Александр служил под Новосибирском на Шиловском полигоне. Позже часть передислоцировалась в Екатеринбург. Наумову поймали на пропаже 155 тысяч рублей, это долг она так и не погасила.

- Там, если честно, была мутная история. Она работала там летом: половина продуктов «пропала» от жары. И еще сменщица была. Мы никуда не сбегали, просто часть расформировали. Я ее долг оплачивать не собирался, я с ним не согласен, - пояснил муж Наумовой.

Кроме этого Александр утверждает, что никогда не был спонсором или учредителем частной школы «Лукоморье», где работала его жена. Он по-прежнему не может выбросить вещи из гаража, где лежало тело Далера, так как бокс опечатан.

До 26 августа Вероника будет в СИЗО № 5 Фото: Олег ГАЛИМОВ

Стоит добавить, что после известий о смерти малыша Далера, обвинения предъявили не только горе-опекунше. В превышении полномочий уличили заведующую садом № 546 «Семицветик», куда ходил мальчик. А в халатности обвиняют специалиста органов опеки.

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