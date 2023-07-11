В 2016 году Вероника Наумова попалась на недостаче в кафе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Веронику Наумову, арестованную по обвинению в убийстве опекаемого Далера, еще семь лет назад поймали на недостаче в кафе, где она работала. Как стало известно «КП-Екатеринбург», весной 2016 года Наумова устроилась работать заведующей в чайную «Сибирячка» в военной части рядом с селом Ярково в Новосибриской области. На тот момент там служил ее муж Александр.

Однако уже в мае Веронику уличили в краже, а вместе с ней и кассира Ольгу Муродову. Суд постановил взыскать с Наумовой 155 тысяч рублей, а с ее коллеги – 63 тысячи.

- У нас зарплаты были по 10 тысяч, - вспоминает Ольга Муродова. – Все вскрылось после 9 мая, когда она ездила работать на площадь в Новосибирск. Я взялась за документы и выявила нарушения. Десятки тысяч рублей, которые были заработаны, не были внесены в учет. Соответственно, когда это вскрылось, пошла недостача. Я что смогла в ее сторону доказала. Но 63 тысячи на меня все-таки «повесили», хотя я не имею к этому отношения. Пришлось выплачивать.

Примечательно, что Вероника не пришла ни на одно заседание. А после этих событий переехала жить с мужем и двумя детьми в Екатеринбург. До Новосибирска Вероника и Александр жили в Новокузнецке.

- Она умеет зубы заговаривать. Может такого наплести, что сам начинаешь верить. Конечно же, я разговаривала с ней по поводу пропажи денег. Она мне в ответ: «Пускай докажут!». Когда увидела новости о смерти мальчика, то была в шоке. Ребенка очень жалко.

Напомним, что утром 26 июня Вероника Наумова сообщила в полицию о пропаже мальчика. При этом женщина утверждала, что ребенок мог сбежать «послушав воображаемого друга Костю».

По данным «КП-Екатеринбург», в ночь на 29 июня Наумова не под протокол сообщила сыщикам о том, что у ее семьи есть арендованный гараж на улице Дорожной. Там труп мальчика нашли в спортивной сумке. По предварительной версии, опекун Вероника Наумова забила мальчика 3 декабря и спрятала тело.

Сейчас Наумова в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

После известий о пропаже мальчика муж Вероники вернулся из зоны СВО. Нам удалось поговорить с Александром сразу после его допроса в Следственном комитете.

Кроме этого заведующую детским садом № 546 «Семицветик» Екатеринбурга Анну Гилеву отстранили от работы на период следствия.

Сейчас Гилева на свободе, суд избрал для нее меру пресечения в виде запрета определенных действий. Еще одним фигурантом уголовного дела стал специалист органов опеки и попечительства. Должностному лицу предъявлено обвинение по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая смерть человека».

- Следствие полагает, что указанные должностные лица знали о наличии телесных повреждений у ребёнка, но не сообщили об этом в правоохранительные органы, а также не приняли ряд иных мер согласно своим должностным инструкциям, - сообщали ранее в СУ СКР по Свердловской области.

Дом Наумовых, где жил Далер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Далер был похоронен на мусульманском кладбище в Горном Щите. Его родная мать отказалась приезжать на прощание, а отец отбывает срок за разбой в ИК-10 Екатеринбурга.