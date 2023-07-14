Сейчас опекунша в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управляющая компания «РЭМП УЖСК» закрасит угрозы в адрес Вероники Наумовой, которые были оставлены вандалами в подъезде дома на Симферопольской. По словам мужа опекунши малыша Далера, он сам готов покрасить стены.

- Пинали дверь. Есть записи, когда тут [в подъезде] толпа стояла. Когда забрали детей, квартира осталась незапертой, по ней ходили посторонние. Сейчас любой вандал может зайти в подъезд, несмотря на магнитный замок. Упираются ногой и отрывают. Я хочу привести подъезд в порядок, оставил заявку в управляющей компании. Сказали, что срок рассмотрения заявки месяц. Мне от них не надо ни денег, ничего. Я уже согласен у них краску купить, чтобы самому все сделать, - рассказал «КП-Екатеринбург» муж Вероники Наумовой Александр.

В аварийной службе «РЭМП УЖСК» подтвердили наличие заявки.

- С первого по второй этаж подъезд исписан. Заявку оставили, ее приняли в работу, - ответили в управляющей компании.

Опекунше Далера грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 26 июня Наумова сообщила в полицию, что ребенок пропал. Якобы ушел из квартиры, когда все еще спали. Однако через три дня призналась, что тело лежит в арендованном гараже, расположенном в 300 метрах от дома.

Веронике Наумовой предъявлено обвинение по трем статьям: пункт «в» части 2 статьи 105 «Убийство малолетнего», по части 2 статьи 159 УК «Мошенничество», а также части 2 статьи 117 УК «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица». Расследованием уголовного дела занялся третий отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области.

30 июня Чкаловский суд арестовал ее на два месяца. Вероника до последнего надеялась выйти из СИЗО под домашний арест, но ее апелляцию отклонили. Опекунша не признает причастность к смерти мальчика, заявляя, что Далер умер «в результате несчастного случая». При этом не отрицает факт мошенничества, так как продолжала получать выплаты за мальчика.

Позже обвинения были предъявлены заведующей детским садом № 546 «Семицветик», куда ходил мальчик, Анне Гилевой. И ведущему специалисту районного отдела органов опеки и попечительства.

Гилевой предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сотруднице соцзащиты – по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая смерть человека». В департаменте образования города уже сообщили, что заведующая отстранена от работы на время следствия.

Вероника Наумова в следственном изоляторе № 5 Фото: Олег ГАЛИМОВ

Напомним, что муж Вероники Наумой уже заявил о готовности подать на развод.

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