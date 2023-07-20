«Спрятал тело в выгребной яме туалета»: педофил, задушивший ремнем 7-летнюю девочку, рвется на свободу

47-летний мужчина изнасиловал и задушил ремнем 7-летнюю девочку Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале педофил, изнасиловавший и убивший 7-летнюю девочку, спустя 18 лет попросился выйти на свободу. В конце сентября 2004 года 47-летний житель Верхней Сысерти Валерий Улеев, напившись, заманил девочку в один из домов на улице Ленина, когда она возвращалась домой из школы.

- Он пообещал угостить ее мороженым и шоколадом. Применяя физическую силу, Улеев снял с нее одежду и совершил насильственные действия. После случившегося преступник задушил девочку ремнем, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Тело и личные вещи школьницы преступник упаковал в мешки и на ручной тележке вывез их к плотине Верх-Сысертского пруда.

Преступник заманил девочку мороженым, когда она возвращалась домой из школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вещи обвиненный выбросил вещи в овраг, а труп потерпевшей сбросил в выгребную яму общественного туалета, - добавили «КП-Екатеринбург» в ведомстве.

Мужчину задержали в тот же день. В апреле 2005 года мужчину приговорили к 19 годам и 11 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Его обвинили по пунктам «в» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ «убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть иное преступление» и пункту «в» части 3 статьи 132 УК РФ «насильственные действия сексуального характера, в отношении малолетней».

Не отбыв 1 год 2 месяца 14 дней Улеев попросился выйти досрочно. 20 июля Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство. На суде мужчина не признал свою вину в преступлении.

Чкаловский суд Екатеринбурга оставил педофила за решеткой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помощник Свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, а также Администрация исправительной колонии выступили против условно-досрочного освобождения, так как посчитали его поведение во время отбывания срока нестабильным.

- Суд согласился с мнением прокурора, представителя администрации исправительного учреждения и вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства, - сообщили в прокуратуре по Свердловской области.

Осужденный 66-летний Валерий Улеев проведет остаток срока в колонии.

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