Сейчас мужчина находится в СИЗО Фото: читатель «КП»

Жителю Екатеринбурга Алексею М. (все имена изменены – Прим. Ред) грозит пожизненный срок по обвинению в насилии над 5-летней дочкой Аней и 7-летней девочкой, живущей по соседству. Как стало известно «КП-Екатеринбург», следствие считает, что отец двоих детей заставлял девочек играть с ним в тайную «игру». На данный момент известно о как минимум двух эпизодах. Точная дата первого еще не установлена, второй же произошел в квартире Алексея 27 марта.

Тем вечером 7-летняя Вероника около часа находилась в квартире Алексея, куда ее пригласили поиграть со второй девочкой. После этого мама Вероники заметила странности в поведении ребенка, но решилась расспросить ее лишь 19 апреля. На следующий день семья обратилась в полицию, и к делу подключился СК.

ПРОСИЛ ПОТРОГАТЬ ЕГО – МНЕ БЫЛО СТРАШНО

Из показаний Вероники следует, что дочь Алексея уже была знакома с правилами «тайной игры».

- В тот день мы играли в прятки, турники делали, прыгали на батуте. Аня мне еще одну игру показала. «Тайная игра». Я не знаю, как она называется. Там нужно снять трусы и тереться об диван. Нас этому научил папа Ани. Это происходило в комнате Ани. Ее папа показал, как надо тереться. Мы смотрели, а потом он попросил нас сделать тоже самое. Потом просил потрогать его – мне было страшно. Аня уже играла в эту игру, знала правила, - говорится в показаниях 7-летней девочки.

Ранее у екатеринбуржца не было проблем с законом Фото: читатель «КП»

Несовершеннолетняя также утверждает, что Алексей по очереди трогал ее с дочерью. По ее словам, мама Ани в этот момент находилась в квартире. Но не заходила в комнату дочери, так как готовила ужин.

- Когда я терлась об диван, папа Ани смотрел и трогал себя. Потом он попросил меня лечь на диван спиной. Он потрогал меня. Мне было больно. Потом он сказал Ане ложиться, я оделась. А с ней он делал также, как со мной. Потом мы играли в прятки, потом меня мама забрала. Папа Ани просил никому не рассказывать об этой игре, - рассказала на допросе девочка.

ЗВАЛ ДЕВОЧКУ В ГОСТИ

Мама 7-летней Вероники решила аккуратно поговорить с дочкой после того, как на протяжении трех недель наблюдала, как девочка в тайне пытается сесть на выпирающие предметы. Так она узнала о «игре», которую, якобы, показал сосед.

- Вероника познакомилась с Аней летом 2022 года, когда гуляла во дворе. Выяснилось, что мы соседи. В конце февраля к нам в дверь постучался неизвестный мужчина. Позже я узнала, что это папа Ани. Тогда он пришел, так как его дочь хотела поиграть с Вероникой. Я пригласила их зайти, и Аня сразу же пошла играть с Вероникой. За Алексеем я замечала, что он очень любит детей. Очень контактный, пытается войти с ними в доверительные отношения, - охарактеризовала соседа мама Вероники.

27 марта Алексей вновь встретил соседку и предложил ей привести дочь в гости. Женщина отвела ребенка и вместе с мужем отправилась в кафе.

- Когда я провожала Веронику, я спросила у Алексея, где находится его супруга. Он ответил, что она дома, но дети им не помешают. Про старшего сына ответил, что его отправили на каникулы к бабушке. После того, как Вероника сходила к ним в гости, ребенок стал более эмоциональным. Наблюдались перепады в настроениях, она стала кричать по ночам. Она стала тереться о выпирающие поверхности и прятаться от нас. Считаю, что Алексей должен находиться под стражей, так как я опасаюсь, что он может продолжить заниматься преступной деятельностью в отношении моей дочери, - добавила мама девочки.

Жена обвиняемого считает, что ее мужа оговорили Фото: читатель «КП»

23 апреля Кировский районный суд отправил Алексея в СИЗО на два месяца. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». По данным «КП-Екатеринбург», Алексея собираются проверить на вменяемость. Свою вину он отрицает. В СУ СКР по Свердловской области не комментируют ход расследования.

Ранее мы общались с женой Алексея – она уверена, что мужа оговорили.