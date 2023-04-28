Ранее у екатеринбуржца не было проблем с законом Фото: читатель «КП»

Инженера из Екатеринбурга Алексея М. (все имена изменены – прим.ред), обвиняемого в насилии над 5-летней дочкой и соседкой девочкой, уличили в непристойных предложениях. Как стало известно «КП-Екатеринбург», 7-летняя Вика рассказала своим родителям о «секретной игре», которую предлагал отец подружки.

По основной версии, 27 марта мужчина танцевал перед детьми в трусах. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера».

- Он говорил, что это «секретная игра», и что правила никому рассказывать нельзя. А победитель поедет с ним на последний этаж и посмотрит с высоты на город, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

Кроме этого жену Алексея отстранили от участия в следственных действиях с дочкой. Супруга задержанного также подтвердила эту информацию.

- Ее действительно отстранили, пришлось привлекать органы опеки. Эта мера крайняя, но законная. В данном случае следствие посчитало, что женщина действует не в интересах ребенка. Так как сначала девочка говорила одно, а после «наставлений» матери меняла показания, - добавил инсайдер.

Напомним, что Алексея отправили в СИЗО. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного срока.