Дочка соседей рассказала о случившемся спустя почти месяц Фото: читатель «КП»

Жителя Екатеринбурга Алексея М. (все имена изменены – прим.ред) обвинили в сексуальном насилии над 5-летней дочерью и 7-летней дочкой соседей. Как стало известно «КП-Екатеринбург», в отношении 42-летнего инженера возбудили уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 132 «Насильственные действия сексуального характера». Санкции предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

ТАНЦЫ В ТРУСАХ?

По версии следствия, 27 марта 7-летняя девочка пришла в гости к дочке Алексея. Вместе с подружкой и ее папой они стали играть в комнате. Спустя почти месяц ребенок заявил, что мужчина демонстрировал половой орган. Примечательно, что в этот момент в квартире высотки на улице Сулимова также находился 11-летний сын Алексея и супруга.

- В показаниях девочки говорится, что Алексей танцевал перед ними в трусах. А также терся промежностью об диван, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

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Вечером 20 апреля в квартиру Алексея пришли полицейские, после чего инженера доставили в Следственный комитет. Через три дня суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

- Старшую из девочек уже проверили на полиграфе. Специалисты пришли к выводу, что она говорит правду, - добавил инсайдер.

МАМА, ПОЧЕМУ МЕНЯ НАЗЫВАЮТ ВРУНЬЕЙ?!

Нам удалось пообщаться с супругой Алексея и расспросить ее о случившемся. Она считает, что дочка соседей оговорила мужа.

- Назвать эту девочку подругой моей дочери – это громко сказано. Они просто играли на одной детской площадке. За три дня до этого муж позвонил мне и сказал, что они пошли искать эту девочку. Дочка хотела поиграть с ней. Они нашли ее, зашли к их семье в гости. Потом втроем спустились к нам в квартиру. Мы живем в одном подъезде. А 27 марта дочь попросила позвать соседскую девочку к нам снова. У мужа уже были контакты ее родителей. Они сидели у нас всего час. Как за это время что-то могло произойти?! – рассказала в беседе с «КП-Екатеринбург» жена Алексея.

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Женщина утверждает, что после допроса в Следственном комитете у ее дочери случился нервный срыв. После задержания мужа она не пыталась поговорить со второй стороной.

- После очной ставки у дочки была истерика, пришлось везти ее к неврологу, - добавила наша собеседница. - Она потом спрашивает меня: «Мама, почему меня называют вруньей?!». Общаться с той семьей я не хочу. Мне самой вдвойне тяжело: у меня четвертая стадия онкологии. А я осталась одна с двумя детьми. Муж поэтому и с дочкой водился часто, так как мне нужно чаще отдыхать.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

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