Парень использовал кухонный нож, который взял у бабушки Фото: соцсети/СУ СКР по Свердловской области

В Октябрьский суд Екатеринбурга поступило уголовное дело 16-летнего Александра В (имя изменено – прим.ред), обвиняемого в покушении на убийство из хулиганских побуждений. 1 сентября прошлого года гимназист из Березовского пропал после праздничной линейки по случаю Дня знаний. А на следующий день изрезал лицо 16-летней девочке, которая шла домой из школы в Большом Истоке.

По словам отца пострадавшей, Александра признали невменяемым. Ожидается, что суд направит несовершеннолетнего на принудительное лечение.

- В прошлом я часто сталкивался с такими ситуациями. У людей есть возможность сослаться на болезнь, - рассказал «КП-Екатеринбург» отец девочки Виталий. - Хотя ни родители, ни учителя не замечали за ним никаких отклонений. Я считаю, что он вменяемый. И это всего лишь способ уйти от ответственности. Так он пару лет полечится, таблеточки пропьет и выйдет на свободу. Будет дальше щеголять и хвастаться тем, что остался безнаказанным. Дочь вся изрезанная, не любит на улице ходить в одиночку. Комплексы остались, опасения таких людей. Мы были с ней у следователя. Он, глядя ей в глаза, сказал «А что я могу, если у нас такие законы?». Дочка много пропустила в школе, но вытянула год на тройки.

Согласно картотеке суда, заседания прошли 30 и 31 мая. Но Александр на них не присутствовал. Следующее заседание перенесли на 1 августа.

- Мама парня считает, что его вина лишь в том, что психанул и испортил моей дочке лицо. Как можно сына в такой ситуации пробовать оправдать?! Был бы у меня сын, я бы ему голову оторвал. Или пусть сидит, как скажет суд. Но она считает, что он не должен быть в колонии. И последнее признание невменяемым – тихой формы шизофрении. Я не уверен, что он выйдет из больницы и не повторит нападение. Он же будет чувствовать себя безнаказанным. Считаю, что такие люди должны сидеть в тюрьме до потери пульса. Пока не осознает, что натворил. Дочка просто по улице шла, только восстановилась после перелома ноги. Он долго следил за ней. Выбирал жертву, кого бы изрезать, - добавил Виталий.

В пресс-службе Октябрьского суда пояснили, что подростку продлили меру пресечения в виде заключения под стражу по 17 ноября включительно. В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать завершившееся расследование.

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