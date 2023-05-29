Егору Стародубцеву грозит пожизненный срок Фото: СУ СКР по Свердловской области/читатель «КП»

В селе Тарасково Новоуральского округа Свердловской области задержали 18-летнего Егора Стародубцева. Юного грузчика обвиняют в убийстве четырех человек. По версии следствия, вечером 27 мая он поджег частный дом на улице Совхозной. В результате пожара погибли четыре человека: хозяйка Светлана Фефелова и ее сожитель Евгений Новиков, а также Владимир Денисов и Максим Чеботарев.

Следственный комитет возбудил уголовное дело «убийство, совершенное общеопасным способом», Егору грозит пожизненный срок.

- Он из нормальной семьи, но нигде толком не работает. Пьет и деньги взаймы просит. Он и мой дом в прошлом году поджигал, его должны были судить за это, - рассказала «КП-Екатеринбург» жительница Тарасково.

Ранее в свердловском главке полиции заявляли, что мотивом к расправе послужил денежный долг. Эту информацию подтвердила и бывшая сожительница погибшего Максима Чеботарева. У мужчины осталась двухлетняя дочь, а у его товарища Евгения – двое сыновей.

Все, что осталось от дома Светланы Фото: СУ СКР по Свердловской области

По предварительной информации, пожар начался с досок у гаража дома. В результате возгорания также пострадал соседний дом.

- Насколько мне известно, Владимир давал Егору денег в долг на адвоката. Были еще версии, что весь конфликт из-за того, что они его в тот день не пустили выпивать к ним. Потом кто-то сказал, что Егору не дали денег на адвоката. Пожар начался с гаража, где стояли канистры с бензином. Он сознался через три часа, - пояснила в разговоре с «КП-Екатеринбург» Екатерина Аскарова.

Ранее у Егора уже были проблемы с законом. В 2020 году его за наненсение вреда здоровью средней тяжести. В ближайшее время предполагаемому поджигателю изберут меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого.