Под Новоуральском задержали 18-летнего парня, обвиняемого в сожжении четырех человек

По версии следствия, молодой человек устроил поджог, из-за которого сгорел дом с людьми Фото: СУ СКР по Свердловской области

История с пожаром в селе Тарасково, что под Новоуральском, получила продолжение. В ночь на 27 мая там сгорел частный дом. На месте ЧП пожарные нашли тела четырех людей. А сегодня, 29 мая, в Следственном комитете объявили, что, вероятнее всего, дом сгорел из-за поджога. Причем в случившемся обвиняется 18-летний парень, живущий в этом же селе.

- В ночь на 27 мая обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры со своим знакомым – хозяином частного дома, совершил поджог находившихся во дворе горючих предметов, намереваясь тем самым убить как своего оппонента, так и находившихся у него в гостях трех человек, - прокомментировали в СУ СКР по Свердловской области.

В доме в тот момент находились трое мужчин в возрасте от 33 до 49 лет, а также 50-летняя женщина. Они погибли, отравившись дымом. Поджигатель к тому моменту уже скрылся. На месте ЧП работали следователи-криминалисты из Екатеринбурга, а также сотрудники полиции и МЧС. Изучив место преступления и опросив очевидцев, они вычислили возможного поджигателя. Все сходилось – он и знал погибших, и был рядом с местом преступления незадолго до пожара.

На месте ЧП работали следователи-криминалисты Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Принятыми разыскными мерами его местонахождение в кратчайший срок установлено, - добавляют в СУ СКР по Свердловской области. - Тактически грамотно проведенный допрос позволил получить от задержанного признательные показания, которые он подтвердил в ходе проведенной с ним проверки показаний на месте.

В полиции уточнили, что огонь распространился на площадь в 300 квадратных метров. Причем огонь не только уничтожил дом с людьми, но и повредил соседний – тот лишился стены.

- Очаг возгорания находился между дворовыми постройками, - прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Задержанный 18-летний парень работал грузчиком на ферме рядом с селом. В 2020 году его уже судили за причинение вреда здоровью.

- При опросе оперуполномоченным молодой человек дал признательные показания, пояснив, что виной всему стали возникшие денежные долговые обязательства между ним и одним из погибших, - добавил Валерий Горелых. - 18-летний мститель, чтобы поквитаться со своим «контрагентом», поджег доски возле гаража, а оттуда огонь перебросился на дом.

Обвиняемого заключили под стражу. За убийство четырех человек, которое было совершено общеопасным способом (ч.2, ст.105 УК РФ), ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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