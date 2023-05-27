Среди погибших трое мужчин и одна женщина Фото: Вячеслав Тюменцев

В селе Тарасково Новоуральского округа в пожаре погибли четыре человека. Огонь охватил частный дом в ночь на 27 мая. По словам мэра Вячеслава Тюменцева, от огня пострадал и соседний участок.

- Ночью провели экстренные переговоры по вопросу ликвидации последствий пожара. Дал поручение незамедлительно выделить жильё пострадавшей семье. В 6 утра они заехали в комнату в новом доме, - сообщил Вячеслав Тюменцев.

Все, что осталось от дома Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место трагедии выехали криминалисты из Екатеринбурга.

- В рамках расследования назначен ряд судебных экспертиз, в т.ч. судебно-медицинская, пожарно-техническая, молекулярно-генетическая. Все обстоятельства случившегося, причины и условия, способствовавшие произошедшему, устанавливаются, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Личности погибших уже установлены. Это трое мужчин и женщина 1973-1990 годов рождения.

- Более подробные обстоятельства не разглашаются в интересах следствия. В дальнейшем представители регионального СКР и МВД сообщат детали данного ЧП, - отметил официальный представитель регионального гарнизона полиции Валерий Горелых. Напомним, что в Тугулыме в результате пожара погиб трехлетний ребенок.

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