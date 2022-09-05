Подросток был вооружен кухонным ножом. Фото: СК России/соцсети

Октябрьский суд Екатеринбурга арестовал до 1 ноября 15-летнего школьника из Березовского, напавшего на девушку в поселке Исток. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе суда. Все произошло около школы № 97 днем 2 сентября. Перед этим Александр (имя изменено – прим.ред) сбежал из дома в День знаний. Мать подростка сообщила о пропаже сына в местные паблики и поисковые отряды. Но в итоге ловить его пришлось полиции.

Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, пункта «и» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство из хулиганских побуждений». Школьнику грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела находится на контроле у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Сейчас ученица 10 класса находится в реанимации с множественными ранениями.

- 16-летнюю школьницу из посёлка Исток под Екатеринбургом в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение после нападения молодого человека, - ранее сообщали в СУ СКР по Свердловской области.

Ранее в полиции сообщали, что для поимки преступника пришлось оцепить микрорайон. После покушения парень попытался «залечь на дно».

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