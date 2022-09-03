В полиции рассказали о состоянии изрезанной ножом 16-летней школьницы

Девушка лежит в реанимации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Получившая многочисленные ножевые ранения 16-летняя уральская школьница еще не пришла в себя. О нападении на девушку, произошедшем в Большом Истоке, стало известно 2 сентября.

Злоумышленник изрезал школьнице лицо кухонным ножом и попытался скрыться. Девушку доставили в больнице.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал «КП-Екатеринбург» о состоянии потерпевшей вечером 3 сентября.

- Пострадавшая 16-летняя девушка с множественными ранениями находится в реанимации. Состояние все также тяжелое, - пояснил полковник Горелых.

В нападении на девушку подозревают задержанного подростка из Березовского. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него большой кухонный нож.

Напомним, дело на контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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