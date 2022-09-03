Полиция задержала молодого человека и изъяла у него орудие преступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В нападении с ножом на 16-летнюю школьницу подозревают подростка из Березовского. Его задержали в день проишествия. Неизвестный изрезал девушке лицо и попытался скрыться. Инцидент произошел в поселке Большой Исток.

Полиции удалось поймать злоумышленника. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, микрорайон оперативно был оцеплен.

- Под подозрением оказался молодой человек из Березовского. Сейчас он содержится под стражей, - рассказал полковник Горелых.

У подозреваемого полиция изъяла орудие преступления – большой кухонный нож.

Потерпевшую с множественными ранениями доставили в больницу. Ее дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. По данному факту СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело.

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