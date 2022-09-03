Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль дело изрезанной под Екатеринбургом 16-летней школьницы

В полиции изъяли орудие преступления, в СК возбудили уголовное дело. Фото: Валерий Горелых

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении под Екатеринбургом на 16-летнюю школьницу. Инцидент произошел 2 сентября в поселке Большой Исток. Злоумышленник изрезал девушке лицо и сбежал. Пострадавшая с множественными находится в реанимации.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полиции удалось задержать подозреваемого в преступлении в тот же день.

- Микрорайон был оцеплен, в итоге злоумышленнику скрыться и «залечь на дно» не удалось. Им оказался молодой человек из соседнего города Березовский. Сейчас он содержится под стражей, - рассказал Валерий Горелых.

Сотрудники полиции изъяли у задержанного орудие преступления – большой кухонный нож.

Делом изрезанной школьницы заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богинскому М.В. незамедлительно доложить о промежуточных результатах расследования уголовного дела.

- По данному факту СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п.«и» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений), - сообщили в Следственном комитете РФ.

Ход уголовного дела будет контролироваться в центральном аппарате ведомства.

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