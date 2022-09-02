В поселке под Екатеринбургом неизвестный изрезал лицо школьнице и сбежал

Злоумышленник порезал девочке лицо и сбежал Фото: Иван ВИСЛОВ

В поселке Исток под Екатеринбургом мужчина с ножом в руках набросился на школьницу. Злоумышленник порезал девочке лицо и сбежал. Инцидент произошел в районе улиц Специалистов и Земледелия.

По данным портала E1.ru, нападавшего удалось задержать в тот же день. Он был не в себе, но угрозы для местных больше не представляет.

В пресс-службе свердловского главка МВД и следственном комитете «КП-Екатеринбург» заявили, что от комментариев к инциденту воздерживаются.

Напомним, в Кировграде вынесли приговор 17-летнему подростку, который изготовил самодельную бомбу из шариковой ручки. Дело было в начале февраля, когда школьник решил на практике проверить свои познания в химии. Вот только эксперимент едва не обернулся трагедией.