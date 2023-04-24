Скорее всего, подросток избежит уголовной ответственности Фото: СУ СКР по Свердловской области/соцсети

Психолого-психиатрическая экспертиза признала невменяемым 16-летнего подростка из Березовского, обвиняемого в покушении на убийство школьницы в поселке Большой Исток. По версии следствия, парень набросился на 16-летнюю девушку с ножом 2 сентября. За сутки до этого его объявляли в розыск – юноша пропал после праздничной линейки в честь Дня знаний.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», Матвея (имя изменено. – Прим. ред.), скорее всего, направят на принудительное лечение.

- Несовершеннолетнего признали невменяемым, суд над ним начнется в мае, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Ранее сообщалось, что расследование уголовного дела взял под личный контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

- В связи с тем, что девушка оказала нападавшему активное сопротивление и ей своевременно была оказана медицинская помощь, несовершеннолетняя осталась жива, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Фигурант был задержан по горячим следам.

По словам отца пострадавшей девочки, она не была знакома с Матвеем. Сейчас пострадавшая вернулась к привычной жизни.

- Она вся в швах, как Франкенштейн, - рассказывал после выписки отец девочки Виталий.

На момент публикации получить комментарий в СУ СКР по Свердловской области не удалось.

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